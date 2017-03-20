Danıştay’ın güzellik salonlarına lazer epilasyon, IPL ve foto epilasyon işlemleri yapmalarına olanak sağlayan yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı güzellik merkezleri ve ilgili oda başkanlarını ayağa kaldırdı. Danıştay’ın verdiği karardan dolayı çalışmalar başlattıklarını ifade eden Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu.

KDV’nin, Bağ-Kur, SGK primlerinin yüksek olması gibi sorunlarının yanın da bir de epilasyon denilen işle alakalı bir sorunları çıktığını kaydeden Başkan Toptaş, dermatologların yaptıkları bu işe göz diktiklerini bu işi ellerinden almaya çalıştıklarını söyledi.

BİZE BU İŞİ YASAKLAMAYIN

“Diode Lazer yapma işi doktor kontrolünde olacak’ dediler” diyen Başkan Toptaş, “Ancak doktorlar bu gün nasıl kalp, beyin ameliyatlarına girip operasyonu kendisi yapması gerekiyorsa, bu güzellik operasyonlarını da güzellik uzmanları yapıyorlar. Biz de şunu savunuyoruz: ‘Madem ki bu işi biz yapıyorsak, güzellik uzmanlarımız yapıyorsa niye doktorlar bulaştırılıyor, niye bu işi bizim elimizden alıyorsunuz? Bize bu işi yasaklamayın. Yine biz yapalım’ diyoruz. Ama doktorlar da ‘illa bizim kontrolümüz altında yapılacak’ diyor ve bu işi yine bizim güzellik uzmanlarımıza yaptırıyorlar. Kısaca bizim sırtımızdan para kazanacaklar” diye konuştu.

BİR GENELGE YAYINLADIK

Bununla ilgili Meclise bir kanun taslağı verdiklerini açıklayan Başkan Toptaş, “Biz Danıştay’ın kararına itiraz ettik. Ama itirazımız kabul edilmedi. Bununla ilgili Ankara Kuaförler Odasıyla birlikte İçişleri Bakanlığına bir genelge yayınladık. Esnafımıza odalar olarak nasıl yardımcı olabiliriz, kozmetik ürün CE belgeli diode lazer makinesini biz kullanabilir miyiz?’ diye. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bir genelge gönderdi ‘evet, kullanabilirsiniz’ dedi. Belediyeler ve Sağlık Bakanlığı bunu da artık kabul etmiyorlar. Diyorlar ki ‘bize mahkeme kararı’ getirin. Ortada o kadar tezat bir durum var ki. İçişleri Bakanlığının genelgesini kabul etmiyorlar. İçişleri Bakanlığı bizim bakanlığımız değil mi? Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının genelgesini şimdi kabul etmiyor ve zor durumdayız. Kimse bu konuda bir şey söylemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun taslağı verdik. Bununla ilgili kanun çıkartılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

BİZİM HAKKIMIZ VE EKMEĞİMİZ

Güzellik merkezleri de Danıştay’ın verdiği bu karardan dolayı mağdur olacaklarını ileriye sürüyorlar. Bu kararın kendilerine yönelik bir haksızlık olduğunu öne süren Güzellik Uzmanı Birsel Kaya, şunları kaydetti:

“Bu bizlere yapılan büyük bir haksızlık. Bu mahkeme bizlere göre yasal olmayan şekillerde kazanıldı. Çünkü bizim gibi birçok meslektaşımın sırtından para kazanılacak. Böyle bir karar alınacaksa neden güzellik salonlarına iş yeri açma yetkisi verildi. Doktor yıllarca okuyacak, mesleğini icra edecek ve elindeki enjektörünü, steteskopunu bırakıp, kılla tüyle mi uğraşacak? Bunun hangisi doğru? Yapılacak olan çalışmalar olsunda tüm meslek arkadaşlarımın arkasındayım. Bu karara sonuna kadar karşıyım, çünkü bu bizim hakkımız ve ekmeğimiz. Lazer, epilasyon, kıl, tüy işi bir estetisyenin işidir. Doktorun işi ise hastayı tedavi etmektir. Danıştay’ın bu kararı hepimizi o kadar çok üzdü ki, ekmeğimiz elimizden alındı. Herkes kendi işini yapmalı. Eğitimlerimiz, seminerlerimiz, aldığımız diplomalar, sertifikalar, salonlarımıza yaptığımız emek ve harcamalar, topladığımız müşterilerin hepsi heba olacak. Başımızdaki büyüklere sonuna kadar bize destek çıkmalarını istiyorum.”

MUTLU SARIGÜL