Malatya İl Müftülüğü tarafından “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı Kutlu Doğum Haftası’nın açılış programı düzenlenecek. Bugün gerçekleştirilecek olan program hakkında dün bir basın açıklaması yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Kutlu Doğum Haftası’nın çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Programın bugün saat 10.00’dayapılacağını ifade eden Müftü Çimen, “Peygamberimizin kutlu doğumun kutlanmasının amacı Peygamberimizi tanımak, tanıtmak ve anlamaktır. Peygamberimizin bizlere ümmetine bıraktığı miras, yani Kur'an'ı anlatmak ve anlamak noktasındaki faaliyetlerdir. Bizim de Diyanet İşleri Başkanlığımız vasıtasıyla ülkemizde ve ülkemizin dışında yürütülen bu faaliyetleri, Malatya'da ilçelerimizde, köylerimizin her bir köşesinde, sevgili Peygamberimizi anlamak, anlatmak noktasında çeşitli faaliyetlerimiz var. Saygıdeğer Valimizin himayelerinde, ilimizde konferans salonlarımızda, çeşitli bölgelerdeki yerlerdeki okullarda ve yurtlardaki faaliyetlerle bu hizmeti yürüteceğiz inşallah. Öncelikle Malatya’mızda bugün Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda saat 10.00’da saygıdeğer Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın teşrifleriyle Kutlu Doğum açılış programı düzenleyeceğiz. Bu programa bütün Malatya’mızın teşriflerini bekliyoruz” diye konuştu.

GÜVEN OLMAZSA OLMAZDIR

Güven konusunun bu yıl öne çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Müftü Çimen, “Bu yılki Kutlu Doğum temasının güven konusuyla öne çıkması çok büyük bir önem arz etmektedir. Esasen peygamberin öne çıkan özelliği, güvenilir olmak olan bir müminden beklenen güven toplumunu oluşturmaktır. Güven, insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Ayrıca böylesi bir ortamda ilkesizliğin benimsenmesi; değer ve duyguların istismar edilmesi de kaçınılmazdır. Diğer taraftan İslam’ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır” şeklinde konuştu.

İSLAM, GÜVEN TOPLUMUNU İNŞA İÇİN GELDİ

Güven toplumunun Peygamberimiz tarafından Mekke’de temelinin atıldığını belirten Müftü Çimen, “İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resûlü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammedü’l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Peygamberimiz, Mekke’de temelini attığı güven toplumunu, Medine’de tesis etmiştir. Birbirleriyle savaşmaktan yılmayan, gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu, birbirlerinin saygınlığını kendi saygınlığı, birbirlerinin yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirmiştir. Yesrib’i, medeniyet merkezi olan Medine’ye; bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür” ifadelerine yer verdi.

BİRLİK VE KARDEŞLİĞİNE VESİLE OLMASINI DİLERİM

“Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur” diyen Müftü Çimen, şunları kaydetti:

“Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükûneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve emân yurdu hâline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir. Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır. Kutlu Doğum etkinlikleri Hz. Peygamberin ve bize bıraktığı mirasın anlaşılmasına; milletimizin ve ülkemizin huzur, barış, birlik ve kardeşliğine vesile olmasını dilerim.”



MUTLU SARIGÜL