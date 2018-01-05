Türk Kızılayı ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi hâline gelen Kerim bebek ile ailesine ulaşması için Bir Damla Yardımlaşma Derneği tarafından el örgüleri ile hazırlanan kazak, bere, atkı eldiven tarzındaki giyim malzemeleri Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı’na teslim edildi.

“DÜŞENİ KALDIRACAĞIZ”

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır zulüm altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkûm etmek savaş suçudur" dedi.

KERİM BEBEKTEN ÇOK ETKİNLENDİLER

Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Eroğlu konuştu. Eroğlu, “Daha önce deprem sebebi ile her ne kadar üyelerimizle bir hazırlığa başlamışsak da Doğu Guta’daki Kerim bebek ve diğer mazlumları görünce önceliğin Doğu Guta’ya verilmesi kararı aldık ve el emeği göz nuru ürünlerimizi Türk Kızılayı’na teslim ettik. Türk Kızılayı’nın uluslararası alanda Türkiye’nin yüz akı çalışmaları sebebi ile Türk Kızılayı’na minnettarlığımızı belirtmek isterim” sözlerine yer verdi.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Daha sonra ürünleri teslim alan Türk Kızılayı Malatya şube başkanı Umut Yalçın konuştu. Yalçın, “Bir Damla Yardımlaşma Derneğimiz Malatya’da gösterdiği faaliyetlerle göz doldurmakta olan bir yardım kuruluşudur. Dernek üyelerinin bir araya gelerek hazırlamış oldukları ve minik mazlumları bir nebzede olsa soğuktan koruyacak bu yardımların Kızılay aracılığı ile ulaştırılmasını talep etmeleri ve bize bağış yapmaları bizim için önemlidir. Birlikten kuvvet doğar sözü bu şekli ile anlam bulmaktadır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ