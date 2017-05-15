Bu Anneler Günü’nü de buruk karşılayan anneler yürekleri burktu. Evlatları şehit olan anneler bu günü gözü yaşlı bir şekilde karşılarken, yine tüm annelerin yüreklerinde gurur vardı…

“OĞLUM SADECE BİZİM DEĞİL MİLLETİN DE GURURU OLDU”

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerce şehit edilen Fuat Bozkurt'un annesi Sebahat Bozkurt ise Anneler Günü’nde oğlundan en güzel hediyesini aldığını söyledi. Anneler Günü’nde oğlu için kurduğu şehitlik müzesinde gününü geçiren anne Sebahat Bozkurt, “Bir anne olarak her zaman oğlumda gurur duydum. Oğlum sadece bizim değil milletin de gururu oldu. Bugün Anneler Günü, oğlum bugün Anneler Günü’mü kutlayamadı; sağ olsaydı bugün her zamanki gibi elimi öper, ‘canım annem’ derdi. Bugün ben onun için diyorum 'canım oğlum iyi ki varsın oğlum” ifadelerine yer verdi.

HELİKOPTER ATEŞİYLE VURULDU

Fuat Bozkurt, darbe gecesi ailesini aradı, “Vatansız can ne işe yarar baba?” deyip sokağa çıktı. Helikopter ateşiyle vuruldu. Meclise koştu. Bu kez şarapnele hedef oldu. “Uğrunda ölürüm” dediği bayrak için şehit oldu.

FUAT BOZKURT KİMDİR?

Ankara’da iş makinesi operatörü olarak çalışan 31 yaşındaki Fuat Bozkurt, Malatya'da yaşayan Hasan-Sebahat Bozkurt çiftinin 5 çocuğundan biriydi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Malatya'daki anne ve babasını telefonla aradı. Bozkurt, 'Vatansız can ne işe yarar baba. Vatan elden gidiyor. Hakkınızı Helal edin. Ben bu hainlere karşı koymaya gidiyorum" dedi ve kendisini sokağa attı. Darbecilere karşı mücadele etmeye başlayan Fuat Bozkurt, bir süre sonra hainlerin helikopterden açtığı ateşle kolundan yaralandı. Atletini çıkarıp, kan kaybını önlemek için koluna bandaj yapıp mücadeleye devam etti. Amacı, milletin ve demokrasinin temsilcilerinin bulunduğu Meclise darbecileri sokmamaktı. Diğer vatanseverlerin oluşturduğu kalkana katıldı. Ancak bir süre sonra, darbeci hainler Meclis'i de bombaladı. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Bozkurt, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.



















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