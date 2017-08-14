14 Ağustos 2017 Pazartesi

Gürpınar Şelalesi boşaltıldı

Darende ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Gürpınar mesire alanı, geçici olarak boşaltıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:05
Gürpınar Şelalesi boşaltıldı

  Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’nde bulunan Günpınar Şelalesi ile Yokuş mevkii arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangında alevlerin Gürpınar Şelalesi mesire alanına sıçraması riskine karşılık, bölge geçici olarak boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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