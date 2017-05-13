Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın’ı makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu’nun ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğiapple-converted-space">’nin çalışmalarını yakinen takip ettiklerini söyledi. Gürkan, “Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, hakikaten birlikten çok platform haline geldi. Çalışmalar, faaliyetler, gayretler takdire şayan çalışmalardır. Kendilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Malatya’mızda en önemli birliklerden biri oldu” dedi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise, “Çok değerli Battalgazi Belediye başkanımıza hem yetiştiricilerimiz, hem çiftçilerimiz, hem de üreticilerimiz ve Tarım Meslek Lisesi’ndeki öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçen günlerde yollarla ilgili yaşadığımız sıkıntıya hemen müdahil olarak o sorunu çözdü. Tabi yayla yolları, meralardaki gidişler, gelişler, yetiştiricilerin problemleri, yine yapılacak olan projelerle alakalı her zaman yetiştiricilerimizin yanında olmuştur. Biz Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak da, 40 bin tane üyemizi temsilen ve oradaki oda ve başkanlarımızla birlikte Malatya için yapılması gereken hangi proje varsa, sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz. Üzerimize düşen ne ise yerel yönetimler olarak, yeter ki üretim olsun, yeter ki memlekete bir çivi çakılsın, biz her zaman elimizi, bedenimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, ziyaret esnasında Başkan Gürkan’ın isminin yazılı olduğu ve Türkiye haritasının yer aldığı bir halıyı Başkan Gürkan’a hediye etti.

HABER MERKEZİ