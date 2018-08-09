Gürkan’dan trafiği rahatlatacak proje İNÖNÜ’DEN İSTİKLAL’E

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette ilk konuşmayı MGTC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettiklerini belirtti.

“ORTAYA KOYDUĞU VİZYONLA DA TAKDİR EDİLEN BAŞKAN”

Avcı, “Daha önce vekillerimiz, Genel Başkan Yardımcımız, yerel siyasetçilerimiz gelmişlerdi. Bugün de çok özel, önemli, Malatya siyasetinin, yerel yönetimlerinin içinden gelen ve daha önce Eskimalatya’ya şimdide de Büyükşehir Kanunuyla beraber Malatya’nın büyük bir bölümünü kapsayan Battalgazi ilçemize hizmet eden; çalışmalarıyla, projeleriyle, ortaya koyduğu vizyonla da takdir edilen Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı ağırlıyoruz. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

“TOPLUMUN DUYU ORGANLARI”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde bulunmaktan ve Sayın Başkanımız ile genç yönetimiyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerinin şahsında tüm yönetimini kutluyorum. Gerek yazılı basın olsun gerek görsel basın olsun önemsediğimiz, özellikle yerel basının güçlenmesi noktasında yerel basınımıza önem vermek zorundayız. Biz yazılı ve görsel basını toplumun duyu organları olarak değerlendiriyoruz. Yani gözü, kulağı, işitmesi, koku alması, dokunması… Bu anlamda yazılı ve görsel basının Malatya’daki hadiselerin kamuoyu, vatandaş tarafından bilgilendirilmesi, bunları objektif olarak sunması gazetecilik açısından önemli bir görevdir ve yapılan işlerin de bir kamu görevi olduğunu ifade etmek istiyorum. Malatya basınımız da hakikaten geçtiğimiz dönemlerdeki süreçlerde sınavlarını güzel tamamladılar. İnşallah yeni yönetimin de çalışmalarını daha üst seviyeye çıkartma noktasında büyük gayret ve çaba göstereceklerine inanıyorum” sözlerini kaydetti.

“MALATYA’DA SIĞINAK YOK”

Millet Bahçesi’ne ilişkin yorumda bulunan Başkan Gürkan, “Yeşil Kuşak Projesi hakikaten Türkiye’ye rol model olan hizmetlerden bir tanesidir. Bu anlamda biz zaten Yeşil Kuşak’ın çalışmalarını başlattık. Özellikle Atatürk Kız Lisesi, Hürriyet Parkı, Sanat Okulu, stadyum ve Devlet Su İşlerini de aldık ve şu anda da hizmet binamızın bulunduğu ön bahçeyle birlikte bütünleşecek. Yaklaşık 200 dönümlük bir alan içerisinde Malatya’mıza akciğer olacak ve Malatya’mıza hizmet sunabilecek. Bunların yaşam standartlarını artırma noktasında şairlerin şiirlerini yazdığı, edebiyatçıların romanını yazdığı, sanatçıların sanatını icra ettiği, ressamların resimlerini yaptığı, vatandaşlarımın gezdiği, tozduğu, piknik yaptığı, sosyal ihtiyaçlarını giderdiği, spor aktivitelerinin yaptığı bir mekan olması için biz bir proje yapmıştık. O proje şu anda yürürlükte ve geçerlidir. Biz Atatürk Lisesi’ni aldık, yaptırdık, onu yeni yerine taşıdık, orayla ilgili bir açıklama getirdik. Ve kamuoyundan aldığımız bilgiler doğrultusunda özellikle Atatürk Kız Lisesi’nin altını ve Sanat Okulu’nda tescili olmayan binaların altının otopark olması için bir kamuoyu anketi yaptık. Bizim de düşüncemiz aynı doğrultuda. Çünkü şehri yöneten insanların sadece şehri fiziki anlamda güzelleştirmenin yanında stratejik ve gelecekteki vizyonel anlamında olumsuz bir hadise olması durumunda nasıl bir şehir yapılacak, onun hesabı yapılmalı. Biz sadece oranın altının otopark olması, şehirdeki trafiğin rahatlaması veya üstünün yeşil alan olarak olması ötesinde aynı zamanda şehrimizde şu ana kadar bir sığınak yok. Bir sığınak olmalı. Deprem, yaygın bir hastalık, biyolojik bir hadise olmaz ama bunlar olduğunda şehrimizde sığınak olarak vatandaşımızın sığınacağı bir mekan söz konusu değil. Bu anlamda biz stratejik düşünerek aynı zamanda Sanat Okulu, Atatürk Kız Lisesi’nin altını yektasanlık içerisinde bir otopark olması, üstünün de yektasınlık bir şekilde stadyumla Sanat Okulu’nun arasını bombeli bir giriş verip üsteki mekanlara çıkacak şekilde projemiz olmuştu. Tabi stadyumlarla ilgili genel eğilim, temayül büyükşehirlere devredilerek yıkılmasını valiliklerle birlikte yürütülmesi noktasında bir şey gelişti. Burada amaç, buranın Yeşil Kuşak veya Millet Bahçesi olarak vatandaşımıza hizmet vermesi ve Malatya’mıza bir akciğer olmasıdır. Bizim projemiz bu çerçevede. Bu projeyle oranın entegrasyonu ve bütünleşmesi noktasında ilgili birimlerle veya büyükşehir, yerel yönetimlerimizle birlikte istişare ederek bunun bir bütün olarak yapılması gerekiyor” sözlerine yer verdi.

İNÖNÜ CADDESİ

Gürkan, “Ayrıca İnönü Caddesi’ni İstiklal Caddesi gibi yapalım. Trafiği araç trafiğine kapatıp yayalara açalım. Nostaljik tramvaylarla istasyon Kavşağı’ndan Kışla Caddesi’nin başına kadar hizmet verelim ve bu proje Türkiye’ye örnek olsun” ifadelerine de yer verdi.

DEVLET HASTANESİ

Battalgazi Devlet Hastanesi hakkında konuşan Başkan Gürkan, “Devlet Hastanesi’nin ihalesi bu ayın 28’de yapılacak. Bu resmi bir bilgidir. İhale itiraz süreleri ve akabinde bekleme ve yer teslim süresinin bitiminde, tahminiz inşallah bir aksilik olmazsa eylülün sonu, ekimin başı gibi temel atma törenini gerçekleştiririz diye düşünüyorum” dedi.