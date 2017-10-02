02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Gürkan’dan eleştirilere cevap: “Eğitimi her alanda görmek mümkün”

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği’nin 3’üncü gününde, şenliğe olan ilgiyi değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilginin en yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan, okullar yerine belediyelerin Bilim Şenliği yapması eleştirilerine de cevap vererek, “Ömür boyu hayatın her safhasında ve dünyanın her alanında eğitim formasyonunu görmek mümkündür. Yoksa burada belediyeye endekslenmiş veya bu kuruma endekslenmiş olgusu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:22
Gürkan’dan eleştirilere cevap: “Eğitimi her alanda görmek mümkün”

  Battalgazi Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK), ortaklaşa düzenlenen “4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği”nin 3’üncü günü de geçti. Yine bugün de devam edecek Bilim Şenliği’ne olan ilgiyi BUSABAH gazetesine değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilim Şenliği’nin 3’üncüsünü yaptıklarını yineledi.

ÖNEMLİ OLAN, İLGİYİ UYANDIRMAKTIR
  Bilim Şenliği’ne gösterilen ilginin takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “TÜBİTAK’la birlikte ortaklaşa yaptığımız bir Bilim Şenliği oldu bu. Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK’la ilk paydaş biz olmamız hasebiyle, bizle birlikte Büyükşehir ve Yeşilyurt’ta aynı şekilde Bilim Şenliklerinin birincisini ve ikincisini yaptık. Tabi 3’üncü süreçte her ile ve ilçeye TÜBİTAK’la konsept olarak ortak olduğumuz için herkes Bilim Şenliklerini ayrı yapmak durumunda kaldı. 2’sini birlikte yapmış olduğumuz Bilim Şenliği’ni bu yıl ayrı olarak 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirdik. Bugün 3’üncü gün. Dopdolu bir gün... Özellikle öğrencilerimizin, sivil vatandaşlarımızın, Sivil Toplum Örgütlerimizin gösterdiği ilgi ve alaka takdire şayan bir ilgi ve alaka. Önemli olan bilimsel gelişmede de ilgiyi uyandırma hadisesidir” şeklinde konuştu.

AMACINA ULAŞTI
  Bilim Şenliği’nin amacına ulaştığını söyleyen Başkan Gürkan, “Gerçekleştirdiğimiz Bilim Şenliği’ne ilgi var mıydı, ilgi en güzel seviyede vardı. Bu ilgiyi kanalize etmek, bizlerin yapmış olduğu programlar, öğretmenlerimizin, okullarımızın yaptığı programlar metot ve tekniklere bağlıdır. Ben inanıyorum ki, öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu konuda çocuklarımızın ilgisini dağıtmadan öğrencileri ileriki hedefe kenetleyebilecek metot ve teknikleri kullanacaklarına inanıyorum. Bu bilim şenliğinin de partnerimiz ve paydaşımız olan TÜBİTAK’la birlikte yapılması, üniversitenin, okulların bu işe paydaş olması ve bu konudaki uzman ekiplerin buraya gelip aktif olarak katılması bizi ziyadesiyle memnun etti. Gösterilen ilgi ve alaka Battalgazi Bilim Şenliği’nin amacına ulaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BU BİR FIRSAT EĞİTİMİ
  Okulların görevini belediyeler üstlendi eleştirilerini de değerlendiren Başkan Gürkan, “Eğitim oklusunu sadece okullardaki sıralarda eğitim formatı yada müfredatı uygulayan kapalı mekanlarda yapılmalı’ diye değerlendirmek doğru değil. ‘Hayat Boyu Öğrenme ve hayatın her sahasında, her safhasında öğrenme olur’ diye değerlendirmek lazım. Netice itibariyle bu bir fırsat eğitimidir. Her ne kadar siz okul sıralarında öğretim olgusunu icra ederseniz ama bu tür mekanlarda da öğretimle birlikte eğitim olgusunu formasyon olarak öğrencilere kazandırma mekanları ve imkanları ortaya çıkıyor. bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. eğitimi sadece okulların kampusuna veya sıralara hapsedilmiş olarak değerlendiremezsiniz. Ömür boyu hayatın her safhasında ve dünyanın her alanında eğitim formasyonunu görmek mümkündür. Yoksa burada belediyeye endekslenmiş veya bu kuruma endekslenmiş olgusu doğru bir yaklaşım değil” diye konuştu.






MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANTÜBİTAK

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017