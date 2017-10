Battalgazi Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK), ortaklaşa düzenlenen “4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği”nin 3’üncü günü de geçti. Yine bugün de devam edecek Bilim Şenliği’ne olan ilgiyi BUSABAH gazetesine değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilim Şenliği’nin 3’üncüsünü yaptıklarını yineledi.

ÖNEMLİ OLAN, İLGİYİ UYANDIRMAKTIR

Bilim Şenliği’ne gösterilen ilginin takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “TÜBİTAK’la birlikte ortaklaşa yaptığımız bir Bilim Şenliği oldu bu. Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK’la ilk paydaş biz olmamız hasebiyle, bizle birlikte Büyükşehir ve Yeşilyurt’ta aynı şekilde Bilim Şenliklerinin birincisini ve ikincisini yaptık. Tabi 3’üncü süreçte her ile ve ilçeye TÜBİTAK’la konsept olarak ortak olduğumuz için herkes Bilim Şenliklerini ayrı yapmak durumunda kaldı. 2’sini birlikte yapmış olduğumuz Bilim Şenliği’ni bu yıl ayrı olarak 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirdik. Bugün 3’üncü gün. Dopdolu bir gün... Özellikle öğrencilerimizin, sivil vatandaşlarımızın, Sivil Toplum Örgütlerimizin gösterdiği ilgi ve alaka takdire şayan bir ilgi ve alaka. Önemli olan bilimsel gelişmede de ilgiyi uyandırma hadisesidir” şeklinde konuştu.

AMACINA ULAŞTI

Bilim Şenliği’nin amacına ulaştığını söyleyen Başkan Gürkan, “Gerçekleştirdiğimiz Bilim Şenliği’ne ilgi var mıydı, ilgi en güzel seviyede vardı. Bu ilgiyi kanalize etmek, bizlerin yapmış olduğu programlar, öğretmenlerimizin, okullarımızın yaptığı programlar metot ve tekniklere bağlıdır. Ben inanıyorum ki, öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu konuda çocuklarımızın ilgisini dağıtmadan öğrencileri ileriki hedefe kenetleyebilecek metot ve teknikleri kullanacaklarına inanıyorum. Bu bilim şenliğinin de partnerimiz ve paydaşımız olan TÜBİTAK’la birlikte yapılması, üniversitenin, okulların bu işe paydaş olması ve bu konudaki uzman ekiplerin buraya gelip aktif olarak katılması bizi ziyadesiyle memnun etti. Gösterilen ilgi ve alaka Battalgazi Bilim Şenliği’nin amacına ulaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BU BİR FIRSAT EĞİTİMİ

Okulların görevini belediyeler üstlendi eleştirilerini de değerlendiren Başkan Gürkan, “Eğitim oklusunu sadece okullardaki sıralarda eğitim formatı yada müfredatı uygulayan kapalı mekanlarda yapılmalı’ diye değerlendirmek doğru değil. ‘Hayat Boyu Öğrenme ve hayatın her sahasında, her safhasında öğrenme olur’ diye değerlendirmek lazım. Netice itibariyle bu bir fırsat eğitimidir. Her ne kadar siz okul sıralarında öğretim olgusunu icra ederseniz ama bu tür mekanlarda da öğretimle birlikte eğitim olgusunu formasyon olarak öğrencilere kazandırma mekanları ve imkanları ortaya çıkıyor. bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. eğitimi sadece okulların kampusuna veya sıralara hapsedilmiş olarak değerlendiremezsiniz. Ömür boyu hayatın her safhasında ve dünyanın her alanında eğitim formasyonunu görmek mümkündür. Yoksa burada belediyeye endekslenmiş veya bu kuruma endekslenmiş olgusu doğru bir yaklaşım değil” diye konuştu.















