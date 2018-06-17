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Gürkan Tahtalı Hamam Müzesi’nde incelemede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akınının Tahtalı Hamam’ın Haham Müzesi olması noktasında verilen kararın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gürkan Tahtalı Hamam Müzesi’nde incelemede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akınının Tahtalı Hamam’ın Haham Müzesi olması noktasında verilen kararın ne kadar isabetli bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.

17 Haziran 2018 Pazar 12:33
Gürkan Tahtalı Hamam Müzesi’nde incelemede bulundu

Gürkan, yaşanmışlıklar bakımında ziyarete gelen mahalle halkının duygusal anları yaşadığını belirterek, “Bu hatırların zihinde tutulması, kalıcı hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir kazanım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi’nde incelemede bulunarak, Tahtalı Hamam Müzesi’ne gösterilen ziyaretçi ilgisi ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Gürkan, Tahtalı Hamam Müzesi’ne yoğun ziyaretçi akını olduğunu belirterek, “Hamam Müzesi’nin öncelikle Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bölgemize de rol model olacağı kanaati içerisindeyim. Buradaki hamamımız kendi haline terk edilmiş metruk, izbe bir durumda ve madde bağımlıların mekanı haline gelmiş, mahalle sakinlerini rahatsız edici bir konum içeriyordu. Biz, ilk etapta buranın kamulaştırılması ile birlikte gerekli restorasyon işleri başladı ve ortaya çıkan hamamın yapılan kamuoyu araştırmalarında Hamam Müzesi olması noktasında bir kanaat oluştu. Bizde burayı hamam müzesi yaptık. Tabi burada özellikle yaşanmışlıklar bakımında bölge ve mahalle halkı, buraya geldikleri zaman duygusal sahnelerin yaşandığı ve bizlere bu anlamda takdir ve teşekkürlerini ifade ettiklerini zaman zaman ilgili arkadaşlarımız kayıt altına aldılar. Bizlerde onları izlerken hakikaten duygulanıyoruz. Ziyarete gelen birçok insanımız, ‘Ben gelinken buraya geldim, ben askere giderken buraya geldim, ben evlenmeden önce buraya geldim, ben çocuklarımla buraya geldim, ben küçük çocuktum beni bırakmıyorlardı annem bu çocuktur dedi geldim’ diyorlar. Herkesin burada bir yaşanmışlıkları ve hatırları var. Bu hatırların zihinde tutulması ve kalıcı hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında bir Hamam Müzesi hüviyeti Malatya için ve bölge için önemli bir kazanım oldu diye düşünüyorum. Bunun en önemli göstergesi de Hamam Müzesi’nin açıldıktan sonra ziyaretçi akınına uğramasıdır. Biz, bu Hamam Müzemizin Malatya'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSelahattin GürkanTahtalı Hamam Müzesi
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