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Gürkan Şehitliğin Önemine Dikkat Çekti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri, gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı. Gürkan, “Annenin, babanın, çocukta hakkı olduğu gibi, şehit ailelerinin de bu topraklarda herkesin üzerinde hakkı var” dedi.

Gürkan Şehitliğin Önemine Dikkat Çekti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri, gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı. Gürkan, “Annenin, babanın, çocukta hakkı olduğu gibi, şehit ailelerinin de bu topraklarda herkesin üzerinde hakkı var” dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:48
Gürkan Şehitliğin Önemine Dikkat Çekti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehitliğin önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayının sizlere ailenize ve memleketimize huzur ve barış getirmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Ramazan ayı ile birlikte Kadir Gecesi’ne erişmemizi ve Bayramı da bayram tadında yaşamanızı temenni ediyorum. Bugün değerli Kaymakamımız bizim ilçemizdeki şehit aileleriyle bir yemekte, bir iftar yemeğinde buluşalım demişti. Biz kendisine çok iyi olacağını söylemiştik. Kendisi gerekli organizasyonu ve ev sahipliğini yaparak sizleri, bizleri bir araya getirdi. Bu anlamda değerli Kaymakam'ımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz içinde dilimin döndüğü kadarıyla, içinde geldiği gibi birkaç kelime ifade etmek istiyorum. İnsan bir şeye zora gediği zaman malını verebilir, parasını verebilir, bir şeylerini de verebilir” ifadelerini kullandı.

SİZ ŞEHİT AİLESİSİNİZ, SİZ ŞEHİT BABASISINIZ, GAZİSİNİZ

“Can vermek çok zor bir hadise” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sizler, canınızı ve canlarınızı bu toprakların huzuru, barışı, hüviyeti ve bağımsızlığı için verdiniz. Milletimizin, devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun, Allah hepinizin sabrını artırsın. Belki toplumda üzüntü duyduğunu, yaşadığınız hadiselerle de karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Siz şehit ailesisiniz, siz şehit babasısınız, gazisiniz. Bu milletin, bu toplumun huzuru için, bu memleketin milli birlik ve beraberlik içinde olması için gerekeni yapmışsınız. Şehitler ve şehit aileleri bizim başımızın tacıdır. Şehitlerin, şühedaların şahadetini cenabı Allah bizleri muasır etsin, onların şefaatlerine bizleri nail etsin. Battalgazi Belediye Başkanı olarak bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır. Belki zaman içerisinde bizim tutum ve davranışlarımızda ilgisiz ve alakasız olarak değerlendirebilirsiniz. Sakın ola ki aklınıza böyle bir şey gelmesin. Öyle bir şey gördüğünüz zaman yakamıza rahatlıkla yapışın. Bizde insanız, insan beşer şaşardır. Bazen o kadar yoğun bir tempo içerisinde oluyoruz ki, yanında çocuğunu göremiyorsun.  Görüp görmediğimiz, duyup duymadığımız hadiseler oluyor. Sizler bunu kenarda doğal olarak görüp de ilgisiz kaldığımızı, duyup ta alakasız olduğumuzu düşünebilirsiniz. Sakın böyle düşünmeyesiniz. Sizin bu topraklarda ve bizim burada durmamızda hakkınız var. Annenin, babanın, çocukta hakkı olduğu gibi, şehit ailelerinin de bu topraklarda yaşayan mertebesi, makamı hangi seviyede olursa olsun herkesin üzerinde hakkı var” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaşehitlikSelahattin Gürkan
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