Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 16-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları öncesi AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Mustafa Sayın, Nevzat Aslan Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç, belediye birim müdürleri ve parti yönetimi ve üyeleri katıldı.

ORTAK PAYDAMIZ MALATYA’DIR

Burada ilk olarak sözü alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, “İlçe başkanlığımız, kadın kolları başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız farkındalık yaratıyor. Farkı fark ettirecek güzel şeyler yapıyor. Gerek siyasi çalışmalar olsun, gerek soysal çalışmalarda olsun, gerek kültürel çalışmalar olsun, teşkilattaki arkadaşlarımızın gece demeden, gündüz demeden, Cumartesi, Pazar demeden yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorlar. Özellikle Ramazan ayında Battalgazi’deki fakir fukaranın bizzat takip edilmesi, sıcak yemeği onlara ulaştırma noktasında büyük gayretleri oldu ve bu emeklerinden dolayı kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kadememize çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanımızla çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bizim ortak paydamız Battalgazi, ortak paydamız Malatya’dır. Malatya’nın ve Battalgazi’nin daha ileri safhaya taşınması, hizmetler noktasındaki çalışma olgusunu daha da artırılması noktasında, el ele vererek gayret gösteriyoruz, gayretlerimiz devam edecek. 9’uncu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Kültür-Sanat-Tarih-Arkeoloji Günleri etkinliğimiz, 16 Eylül’de başlıyor. Biz Kervansaray Buluşması’nı 2005 yılında gerçekleştirdiğimizde Kervansaray diye bir şey yoktu. Oradaki tarihi eserler de, kültürel varlıklar da yoktu. Hep yer altında yok olmaya yüz tutmuştu” dedi. Başkan Gürkan, Kervansaray Buluşmaları’nın önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşları Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılacak olan etkinliklere davet etti.

PARTİ İÇERİSİNDE FARKLARINI KOYDULAR

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Başkanıma bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Battalgazi ilçesinin öncesini, hepiniz biliyorsunuz. Tabi Kervansaray’a daha önce Kervansaray demenize şahit lazımdı. Kapısı kapalı, içerisinde arzu etmediğimiz işler için kullanılan bir alandı. Başkanımdan sonra Battalgazi’nin çehresi değişti. Öyle bir başkanla çalışıyor olmamız, bir kıvanç, bir onurdur. Battalgazi teşkilatıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, öncü kuvvetlerimiz oldu. Parti içerisinde farklarını koydular. Belediyemiz de, gerçekten yaptığı hizmetlerle Türkiye’de adından söz ettirdi. Yapılan hizmetlerin karşısında takdir belki az kalıyor. Kervansaray Buluşmaları, Battalgazi ilçemizi tanıtma adına önemli bir faaliyet. Parti olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Gerekli ev sahipliğini yapacağız” diye konuştu.

HABER MERKEZİ