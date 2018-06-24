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Gürkan oyunu kullandı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Gürkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Gürkan oyunu kullandı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Gürkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

24 Haziran 2018 Pazar 16:32
Gürkan oyunu kullandı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandık başına gitti. Başkan Gürkan, oyunu Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’nda kullanırken, burada bir açıklama yaptı.

Başkan Gürkan, seçimlerin ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimiz huzur içerisinde, güven içerisinde oylarını gidip sandıklarında kullanıyorlar. Bu seçimin başta Battalgazi’mize, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önemli olan seçimlerin huzur ve güvenirlik içerisinde yapılmasıdır. Devletimizde bugün bu imkânları sağlamış, gayet gördüğünüz gibi huzur içerisinde millet birbirine itiraz etmeden, birbirine saygı içerisinde oylarını kullanıyor. Netice itibari ile akşam sandıklar açıldıktan sonra onun sonucuna herkes saygı gösterecek. Ben şimdiden seçimlerin milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SeçimOySelahattin GürkanBattalgazi Belediye Başkanı
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