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Gürkan, öğrencilerle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kazım Karabekir İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler tarihi eserlere büyük önem veren Başkan Gürkan'a teşekkür etti

Gürkan, öğrencilerle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kazım Karabekir İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler tarihi eserlere büyük önem veren Başkan Gürkan'a teşekkür etti

08 Haziran 2018 Cuma 10:20
Gürkan, öğrencilerle bir araya geldi

Burada konuşan Kazım Karabekir İlkokulu Öğretmeni Rahan Karakaya, Eskimalatya’da bulunan tarihi mekanları öğrencilerle birlikte gezdiklerini belirterek, “Biz, öğrencilerimize Kervansaray'ı, Ulu Cami’yi, Arslantepe'yi gezdirdik, Çınar Park'ta yemek yedirdik ve çok memnun kaldık. Daha önceki hallerini de biz, öğrencilerimizle gezip görmüştük. Çok atıl durumda olan yerleri ayağa kaldırmışsınız. Öğrencilerimiz bu durumu gördüler, onlarda çok memnun kaldılar” şeklinde konuştu.

ATIL DURUMDAYDI, AYAĞA KALDIRMIŞSINIZ

Kazım Karabekir İlkokulu Öğretmeni Ayşe Nokay da, “Ben Eski Malatyalıyım. Malatya'da oturuyoruz ama oralarla bağlantımızı koparmadık. Ulu Cami’nin, Kervansaray'ın çok önceki hallerini iyi biliyorum atıl durumdaydı, ayağa kaldırmışsınız. Battalgazi için çok güzel olmuş. Çınar'ında eski halini biliyorum orası da güzel değerlendirilmiş, çok teşekkür ederim”  ifadelerini kaydetti.

BUGÜNÜN KÜÇÜKLERİ, YARININ BÜYÜKLERİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Öğrencilerimiz bizlerin geleceği, bizim istikbalimiz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bugün iyi eğitim gördükleri takdirde, gelecekte ülkemizin değişik kademelerde, ülkemizin yön pusulası ve yön haritasını bu çocuklarımız belirleyecek. Bu çocuklarımız ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar çok bilgilerle yetişirlerse, o kadar memleketin istikbali parlak olur. Bizler sosyal belediyecilik olsun, kültürel belediyecilik olsun, hizmet belediyeciliği olsun, çevreye olan sorumlulukla ilgili belediyecilik olsun, gerekse istişareye açık katılımcılık belediyecilik anlayışıyla olsun, biz toplumumuzla yaptığımız işleri istişare ediyoruz. Öğrencilerimizin de hem eğitim öğretim gördüğü ortamda, hem çevresel anlamda ki sağlıklı bir çevrede yaşamaları noktasında, eğitim ve öğretim ortamının kaliteli ve nitelikli olması noktasında, belediye olarak kültürel belediyecilik noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Özellikle okullarımızın gezi ve gözlem programlarına da rehberlik etmeye gayret ediyoruz. Kazım Karabekir Okulumuzun öğrencilerinin bugün tarihe yolculukla ilgili anılarını değerli öğretmenlerimizin de bizlere anlatmaları önemli. Bu çocuklarımıza küçük gezgin ve Battalgazi kitapçığıyla da aynı zamanda Malatya'nın hem tarihini tanıtmak, hem de gezecek, görecek yerlerin tanıtımını sağlamak ve ayrıca tarihe yolculuk otobüsümüzle de çocuklarımızı tarihi mekanlara götürerek geçmişimizi öğrenerek, geleceğe güvenli adımlarla yürüme gayreti ve çabası içerisindeyiz.  Öğretmenlerimizi, okul müdürümüzü ve yöneticilerimizi de kutluyorum, öğrencilerimize de derslerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziSelahattin GürkanOkul Ziyareti
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