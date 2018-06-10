Gürkan Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlı olmasını istedi

Başkan Gürkan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eşsiz rahmet ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayının son günlerini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir Gecesi’ne daha kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Duaların, tövbe ve yakarışların karşılıksız kalmadığı, Ramazan ayının manevi atmosferinin zirveye ulaşacağı bu kutlu gece, bin aydan daha hayırlı kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve ümit kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu tür gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanmasına vesile olmaktadır. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; dili, dini, ırkı ne olursa olsun insan ayrımının yapılmadığı, yeryüzünün barış ve esenlik yurduna dönüştüğü huzur dolu bir dünyada Ramazan Bayramı'na erişmeyi Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum."

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