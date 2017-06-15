Jandarma Teşkilatının iç huzur için önemine dikkat çeken Gürkan, “Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarına öncelik vererek milletimizin birlik ve bütünlüğü, vatan topraklarının korunması için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet vermektedir. Türkiye'nin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkın huzuru için, halkla iç içe görev yapan Jandarma Teşkilatının iyi eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve kabiliyetiyle gurur verici çalışmalara imza atmıştır. Bu düşüncelerle Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Teşkilatının mensuplarına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ