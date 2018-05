Gürkan ilk iftarını vatandaşlarla yaptı

Başkan Gürkan, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında vatandaşlara 2 bin 500 kişilik iftar yemeğinin yanı sıra 500 kişilik de ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek vermeye başladıklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Temmuz Millet Meydanı’nda iftar çadırı kuruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayının ilk iftarını Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında vatandaşlarla birlikte yaparken, iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara iftar yemeği dağıtıp, vatandaşlarla birlikte iftar yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayının tüm İslam Alemine, ülkeye, millete ve insanlığa hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, iftar çadırında her gün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin vatandaşlarla birlikte iftar yaptığını ve güzel bir birliktelik sağlandığını söyledi. Başkan Gürkan, iftar çadırında her gün 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildiğini belirterek, “İftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin evine de 500 kişilik yemek götürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 90 bin kişiye sıcak yemek vermeyi planlıyoruz. Yemeklerin maliyetinin büyük kısmını hayırsever vatandaşlarımız ve iş adamlarımız karşılıyor. Hayırsever vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının coşkusunu yaşamaya hazırlanan İslam aleminin İsrail’in Filistinlilere saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybetmesi sonucu büyük bir acı yaşadığını belirten Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günler içerisinde Kudüs'ün Amerika tarafından başkent ilan edilmesi şahsi bir ilandır. Biliyorsunuz 128 ülkenin buna karşı çıkmasına rağmen, büyük elçiliğini oraya taşıması, 60’ın üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit olması, İslam dünyasının Ramazan ayına girişiyle de acı bir tabloyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Biran önce o toprakların cenabı Allahtan huzur bulmasını, Ramazan münasebetiyle temenni ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından iftar çadırının bulunduğu alana kurulan sahnede Ramazan ayına özel programlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İftar öncesi İl Müftüsü Ümit Çimen’in konuk olduğu programda, Ramazan ayının anlam ve öneminin yanı sıra Ramazan ayında müminlerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda vatandaşlara bilgiler verildi. Programı can kulağı ile dinleyen vatandaşlar, akşam ezanının okunması ile birlikte iftar çadırında iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar sonrası yapılan programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, hem Ramazan ayının önemi, hem de Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında alanda bulunan vatandaşlara ve televizyonları başında bulunan izleyicilere bilgiler verdi. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin Türkiye’ye rol model olacak hizmetlere imza attığını belirterek, hayal denilen hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Battalgazi Belediyesi’nin 100 yıllık belediyelerin imkanlarından daha fazlasına sahip olduğunu belirten Başkan Gürkan, rekor düzeyde yapılan hizmetlere rağmen borcu olmayan bir belediye olduklarını kaydetti.



Battalgazi’de 'Ramazan Bir Başka Güzel' programında son olarak semazenlerin gösterileri, vatandaşları büyüledi. Semazenlerin gösterisinin ardından Delal Metin ve ekibi tarafından tasavvuf ve ilahi konseri verildi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

busabahmalatya.com