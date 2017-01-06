Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Konseyinde verilen kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Gençlik Konseyi Başkanı Ahmet Bayduz, “Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beye hoş geldin diyorum. Burada ağırlamaktan gurur ve onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün Gençlik Konseyi ülkenin ihtiyacı olan milli ve manevi değerlere uygun bir gençliği yetiştirmek için yola çıktı ve kolları sıvadı. Kesinlikle ayrıştırma, gruplaştırma ve ötekileştirme yapmadan bir gençlik yetiştiriyor. Milli ve manevi değerlere uygun bir gençlik için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Burada en başta bize bu fırsatı veren sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza, sayın bakanlarımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Gençlik Konseyi üyelerine de teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi burada gençliğe önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, gençliğin önemine dikkat çekerek, “Gençlik Konseyinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biraz evvel Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi ülkenin gençliğine sahip çıkmak bizim en başta görevimiz. Atatürk de gençliğe hitabesinde memleketi ve ülkeyi gençliğe emanet ettiğini ifade ediyor” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:



GENÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ

“Hiç bir siyasi görüş, düşünce, ideoloji ayrımı yapmadan bütünleştirici, herkesi kucaklaştırıcı bir yapı formatı içinde oluşan bir gençlik teşkilatını tebrik ediyoruz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu koşullar şu anda gençlerimizin de, memleketimizin insanı da, milli birlik ve beraberliğine büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da, bu tür STK’larla gidermemiz bizim temel esasımızdır. Malatya ve Battalgazi sivil toplum örgütleri olsun, meslek örgütleri olsun, Gençlik Konseyleri olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimiz olsun bunlarla hem memleketin meseleleri noktasında istişare etmek hem de bizim yol haritamızın belirlenmesinde onların görüş ve önerilerini almak, bizim için yön pusulası hükmündedir. Biz bu hassasiyetimizi koruyoruz. Gençlerimizi de tebrik ediyoruz” diye konuştu.

İHA