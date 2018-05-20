Gürkan Alacakapı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmasını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde bazı mahalle muhtarları ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesi Alacakapı Mahallesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, altyapı çalışmaları dolayısıyla yolların yeniden sıcak asfalt yapıldığını belirterek, “ Yollar tekrar vatandaşı mağdur etmeme adına sıfırdan asfalt yapma noktasında Fen İşleri gerekli girişimleri başlatmışlar. Ve şuanda da Alacakapı mahallemizde bu çalışmaları son hızla yürütmekteler. Herhalde bir hafta içerisinde Eskimalatya bölgesindeki tüm çalışmaları bitirirler ve buradaki yaşayan Eskimalatya mahalle sakinlerimize de bu çalışma hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum. Muhtarlarımızda zaten bu çalışmaları yakinen takip ediyorlar. İlgili arkadaşlarımızda bizzat yerinde bu çalışmaların daha olumlu seyretmesi noktasında gerekli gayret ve çabayı gösteriyorlar. Ben tekrar bütün çalışan arkadaşlarımıza ve buradaki hizmetten yararlanacak bütün hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Battalgazi'nin bir söylemi var. Sayın belediye başkanımızın dediği gibi "Battalgazi istikbaline koşuyor." Yollarımızda çalışmalar yapıldı. Sağ olsun Belediye Başkanımız Selahattin Bey'e rica ettik, dedik ki başkanım buradaki kilit taş onarımı sağlıklı olmaz vatandaşlarımız mağdur. Gerek tarihi yapısı olarak kilit taşlarda eski evlere su çektiği için zeminlerde nemlenme olduğu için vatandaşların da böyle talebi oldu. Belediye başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum bizleri dinledi ve değer verdi. Görüşümüze onay verdi. Mahallelerimizin hepsi sıcak asfalt oluyor. Ekibine ve kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

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