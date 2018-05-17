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Gürkan'a anlamlı ziyaret

Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Gürkan'a anlamlı ziyaret

Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:55
Gürkan'a anlamlı ziyaret

Burada konuşan Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, “Selahattin Başkanımızın, derneğimize ve Malatya'mıza katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Başkanımızın her zaman yanındayız. Yoğun temposunda bizlere zaman ayırdığı için ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği yönetimi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Koruculuk görevi Türkiye’de ve Malatya'da da önemli bir görevdir. Bu görevi ifa ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de ki güvenlik ve asayiş noktasında ki göstermiş oldukları gayret, çaba, fedakarlık ve özveriden dolayı bütün korucularımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Şehit olan korucularıma Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Malatya korucular olarak 850'nin üzerinde korucu üyesi olan Malatya Korucular Derneği aynı zamanda Türkiye genelindeki korucular genel merkezi ile entegre bir kuruluştur. Bizler katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde gerek sosyal taraflar olarak tabir ettiğimiz meslek grupları, sendikalar, dernekler, meslek örgütleri ile sürekli fikir alışverişinde bulunan bir kurumuz. Bu anlamada da Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Beyin görüş ve önerileri bizim için anlamlıdır ve önemlidir” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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Selahattin GürkanMalatyaGüvenlik Korucularışehit Aileleri
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