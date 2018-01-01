Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, “2017 yılını artık geride bırakıyor, yeni bir yıla heyecanla ve ümitle hazırlanıyoruz. Öncelikle 2018 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve tüm dünyada, barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 2017 yılı, Türkiye ve dünya için dengelerin değiştiği bir yıl olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma noktasında gündemi belirleyen ve dengeleri değiştiren ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, aynı zamanda İslam aleminin ve dünya mazlumlarının umudu olmuştur. 2017 yılı Malatya’mız açısından da önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Battalgazi Belediyesi olarak, Türkiye’ye rol model olacak hizmetleri 2017 yılı içerisinde hizmete sunarken, 2018 yılı Battalgazi Belediyesi için gerçekleştirilen hizmetlerin meyvelerini verdiği yıl olacaktır. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız destek ile, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ