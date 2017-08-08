Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Kayısı üretimi artacağına azalmaktadır. Malatya kayısısının kanunlaştırılarak korumaya alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Malatya Kayısısının stratejik tarımsal ürün olarak belirlenmesi, diğer tarımsal ürünlerden ayrı olarak afet bölgesi ilan edilmesi, teşviklerden yararlana bilmesi için devlet tarafından katkı sağlanması, devlet katkısı olan kayısı üretici birliği veya kooperatiflerin kurulması, lisanslı depoculuğun hemen devreye sokulması, kayısının kayısı borsasında ilan edilmesi sureti ile satılmasının sağlanması, kayısı fiyatının her yıl haziran ayında ilan edilmek üzere Valilikte oluşturulacak bir heyet tarafından belirlenmesi, kayısının tüketiminin sağlanması için Malatya da bir meyve suyu fabrikasının açılması serbest müteşebbisler tarafından açılmıyorsa Malatya büyük şehir belediyesi tarafından şirketlerine açtırılması, kayısının üniversite tarafından var olan veya kurulacak laboratuarlarda analiz merkezlerinden çıkan sonuçlara göre pazar alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yapılması için gerekiyorsa ar-ge için ödenek ve teşviklerin sağlanması, sağlık öncesi tedbirler çerçevesinde tüm toplum yaşam alanlarında (Milli Eğitim okulları, öğrenci yurtları, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ki hastaneler, Adalet Bakanlığı ceza evleri) sunulması, kayısı fiyatının normale dönmesi için devlet rekabetinin sağlanabilmesi için tarım kredi kooperatiflerinin ve uygun olan diğer devlet kurumlarının satın alınması, kayısı için her yıl dekar başı desteği sağlanması kayısı bahçeleri için ödenen desteğin bu yıl olmak üzere 20 TL’ye çıkarılması, kayısı bahçeleri için, üreticilerimize Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ucuz mazot, gübre,ilaç sağlanması kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.









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