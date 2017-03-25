Battalgazi ilçesine bağlı Çatyol Caddesi’nde bir köpekten korkup kendisini telefon direğine çıkarak kurtarmaya çalışan yavru bir kedi, telefon direğinden inemeyince miyavlayarak yardım istedi. Kedinin sesine kayıtsız kalamayan mahalle sakinleri, hemen atağa geçti.

İTFAİYE’DEN “KALABALIK DAĞILSIN, KENDİSİ İNER” YÖNTEMİ

15 metrelik ağaçtan yapılma telefon direğinin tepesine mahsur kalan küçük kediye yardım etmek için seferber olan mahalle sakinleri, minik kediyi bulunduğu direğin tepesinden bir türlü indiremedi. Çareyi itfaiyeyi aramakta bulan mahalle sakinleri itfaiyenin, ‘kalabalık dağılsın, kendisi iner’ yanıtını aldığında hemen direğin etrafını boşaltıp minik kedinin inmesini bekledi.

MERDİVEN DAYADILAR

Uzun bir bekleşin ardından kedinin bir türlü inmemesi, mahalle sakinlerini başka çareler aramaya yöneltti. Minik kedinin bulunduğu tepe noktasına merdiven uzatan mahalle sakinleri, kediyi zor da olsa aşağı indirmeyi başardı. Merdiven basamaklarını kullanarak aşağı inen minik kedi, korku dolu bakışlarla çevreyi gözden geçirdikten bir süre sonra ortadan kayboldu.

MUTLU SARIGÜL