25 Mart 2017 Cumartesi

Günün en sevimli haberi!

Köpekten korkup telefon direğine tırmanan yavru bir kedi, bulunduğu direkten aşağıya inemeyince mahallelileri adeta ayağa kaldırdı. Mahalle sakinlerinin uzunca uğraşı sonunda zor bela aşağıya indirilen kedinin sevimliliği gözlerden kaçmazken, mahalle sakinleri de bu olayı son zamanların en eğlenceli olayı olarak yorumdı.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:40
Günün en sevimli haberi!

  Battalgazi ilçesine bağlı Çatyol Caddesi’nde bir köpekten korkup kendisini telefon direğine çıkarak kurtarmaya çalışan yavru bir kedi, telefon direğinden inemeyince miyavlayarak yardım istedi. Kedinin sesine kayıtsız kalamayan mahalle sakinleri, hemen atağa geçti.

İTFAİYE’DEN “KALABALIK DAĞILSIN, KENDİSİ İNER” YÖNTEMİ
  15 metrelik ağaçtan yapılma telefon direğinin tepesine mahsur kalan küçük kediye yardım etmek için seferber olan mahalle sakinleri,  minik kediyi bulunduğu direğin tepesinden bir türlü indiremedi. Çareyi itfaiyeyi aramakta bulan mahalle sakinleri itfaiyenin, ‘kalabalık dağılsın, kendisi iner’ yanıtını aldığında hemen direğin etrafını boşaltıp minik kedinin inmesini bekledi. 

MERDİVEN DAYADILAR
  Uzun bir bekleşin ardından kedinin bir türlü inmemesi, mahalle sakinlerini başka çareler aramaya yöneltti. Minik kedinin bulunduğu tepe noktasına merdiven uzatan mahalle sakinleri, kediyi zor da olsa aşağı indirmeyi başardı. Merdiven basamaklarını kullanarak aşağı inen minik kedi, korku dolu bakışlarla çevreyi gözden geçirdikten bir süre sonra ortadan kayboldu.

 

MUTLU SARIGÜL
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