GÜNEYDOĞU DEVLETİN YANINDA

TSK’nın, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Herakatı”na, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Batman’dan destek geldi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, harekatı desteklediklerini belirterek, Mehmetçik’e duacı olduklarını belirtti.



Diyarbakır

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, Afrin operasyonuyla Ortadoğu’da Türkiye’nin sözünün önemli olduğunun ve Türkiye’nin yabana atılacak bir ülke olmadığının bütün küresel aktörlere bir şekilde anlatılmasının ve görülmesinin önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin hemen yanı başında hem ülke hem milletin güvenliğini tehlikeye düşürecek gelişmelere sessiz kalmasının beklenemeyeceğini anlatan Altaç, Türkiye hükümetinin sonra derece olumlu ve doğru adımlar atarak bu süreci yönettiğini kaydetti. Bu operasyonun gerçek amacının Türkiye’nin güvenliği ve bekası olduğunu her ortamda anlatılması son derece önemli olduğunu dile getiren Altaç, “Operasyona özellikle de son günlerde farklı anlamlar yüklenmeye çalışılması hususunda da yapılan manipülasyonlara dikkat etmek gerekiyor. Provokasyonlar olabilir bunlara dikkat etmek gerekiyor. Temennimiz bu operasyonun çok fazla zayiat vermeden, çok ciddi tahribatlar yaratmadan hızlı bir şekilde işlenmesi ve bu anlamda Türkiye’nin hem sınır hem de içerisindeki güvenliğinin sağlanması yönünde adımların atılmasıdır” dedi.

Türkiye’nin sessiz kalmasıyla özellikle bölgede sınır boyunca ciddi sıkıntıların oluşacağının da sinyali verildiğini kaydeden Diyarbakır Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Yunus Memiş, “Bu bağlamda özellikle silahlı güçlerin, silahlı kuvvetlerin özellikle Kürtlerin yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nin sınırlarının halkın daha rahat bir şekilde yaşaması için ve halkın herhangi bir tehdide maruz kalmaması için operasyonun yapılması kaçınılmazdı. Dolayısıyla bu unsurlara, örgütlere karşı Türkiye’nin mücadele etmesi elbette ki doğru bir adımdır. Bu operasyonun bundan sonra devam etmesi aynı şekilde Münbiç’e de girilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü biz yeri alırken diğer yerde Münbiç’i orada yine örgüt elinde kalması demek sınırların bu bölgede yaşayan insanların tekrar tehdit altında kalması demek. Amerika hiçbir zaman Kürtlerin kardeşi olamaz. İnşallah bu operasyonlar kayıpsız bir şekilde tamamlanır ve ülkenin sınır güvenliği de sağlanmış olur” diye konuştu.



Siirt

Ahmet Erdemci adlı vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını savunmak için ellinden geleni yaptığını ve yapmak mecburiyetinde olduğunu belirterek, “İnşallah huzur gelir, barış gelir. Hepimiz Müslümanız. Düşmanlarımızın amacı büyük bir İsrail kurmaktır. Bunu görmeyen duymayanın aklından şaşarım. Allah askerimize kaza bela vermesin, muzaffer kılsın” ifadelerinde bulundu.

Siirt Belediye İşçi Sendikası Başkanı Halit Akınay, savaşın kötü olduğunu anlatarak, “Ama eğer sınırlarımızı zorlayan bir terör unsuru varsa Türkiye'nin haklılığını çıkarıyor. Biz sivil toplum örgütleri, sendikalar olarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama eğer bunu anlamayan unsurlara tabi ki Türkiye Cumhuriyeti bir bütün olarak birlik beraberliğini sağlaması için her şey yapması lazım” şeklinde konuştu.



Şırnak

Şırnak’ta terör operasyonları sırasında gazi olan Güvenlik Korucusu Tahir Baki, Afrin operasyonunu sonuna kadar desteklediklerine dikkat çekti. PKK, YPG, PYD ile bütün terör örgütlerinin ABD’nin maşası olduğunu ifade eden Baki, bunların Kürtlerle hiçbir alakalarının olmadığını ve oradaki Kürtlere eziyet ettiklerini vurguladı. Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar desteklediklerini anlatan Baki, devletin, hükümetin ve Mehmetçiğin yanında olduklarına işaret etti.

Ayhan Fidan adlı vatandaş, operasyonu desteklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Kimse savaş istemez, herkes barış ister. Ama malum bizim sınırımızda PKK, PYD, DEAŞ bunlar hepsi Amerikan ve İsrail’in piyonlarıdır. Bunlar kandırılıyor. Bunlar bizim ülkemize de ve özellikle bizim Doğu bölgemize huzursuzluk veriyorlar. Onun için sonuna kadar devletimizin, hükümetimizin arkasındayız. Mehmetçiğimize dua ediyoruz. Bizden ancak dua geliyor. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

Serdar Tatar, Türkiye Devletinin gereğini yaptığını anlatarak, “Vatandaşını korumak ve sınırlarını korumak için bu operasyon gerekliydi ve şarttı. Hatta geç kalınmış bir operasyondu” dedi.



Batman

AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ise, “3 gündür aslında uzun bir zamandır Türkiye’nin tehdit olarak gördüğü bir bölgede gayrimeşru bir şekilde sınırlarımızı ihlal etiler ve oradaki güvenliğimizi tehdit edecek şekilde bir organizasyon oluşmuştu. Biz tamamıyla ülke olarak barıştan, istikrardan ve huzurdan yana bir tavrımızı her zaman ortaya koyduk. Ama maalesef bölgenin huzurunu bozmaya yönelik bu tür girişimler neticesinde böyle bir harekat başlatıldı. Bu yerinde bir harekattır. Uluslararası hukuk açısından haklı bir harekattır. İnşallah hayırlısı ile oradaki huzur, barış ve oradaki vatandaşların huzurunu temin etmek üzere bölgemizin ve sınırlarımızın istikrarını, huzurunu temin etmek üzere yapılan bu harekat inşallah başarılı bir şekilde en kısa zamanda sonuçlanacak” diye konuştu. busabahmalatya.com