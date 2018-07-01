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Güney Kuşak Yolu’nun 8 kilometresi tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak Yolu’nun Kernek-Beydağı hattında çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 11.5 kilometre olan Güney Kuşak Yolu’nun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümünü tamamladı.

Güney Kuşak Yolu’nun 8 kilometresi tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak Yolu’nun Kernek-Beydağı hattında çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 11.5 kilometre olan Güney Kuşak Yolu’nun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümünü tamamladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:28
Güney Kuşak Yolu’nun 8 kilometresi tamamlandı

Yolun Kernek bölümünde kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolu ikiye bölen derme suyunun 22 metrelik bölümünün üstünü kapattı ve devamında 80 metreye yakın yerinde yapım işlerine başladı. Yapılacak olan akıllı kavşak noktasından hâlihazırdaki bağlantı noktasına kadar olan 145 metre mesafedeki yolda kot farkı da 2 metre aşağı düşürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden çalışmaları inceleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de katıldı.

Malatya’nın sorunsuz bir ulaşım ağına sahip olması için durmaksızın çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın güneyinde açılan yolların en önemlisinin Güney Kuşak Yolu olduğunu söyledi. Polat, “Yolumuz 50 metre genişliğinde açılıyor. Toplam uzunluğu 11.5 kilometre. Şu an Kernek hattında çalışıyoruz. Burada kanal üstünü kapattık. Taş duvar ördük ve kotu 2 metre aşağı düşürdük. Yolun daha da güvenli olması için farklı noktalara taş duvar örmeye devam edeceğiz. Yolumuzun Kernek-Beydağı-Cemal Gürsel bölümünde 110 ev var. Biz büyük bölümüyle anlaştık. 50’nin üzerinde evin yıkımını yaptık. Geriye kalan evlerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Güney Kuşak Yolumuz Hava Lojmanları Kavşağı’nda başlayıp Turgut Özal, Çilesiz, Cemal Gürsel, Beydağı, Kernek, Fırat ve Çöşnük mahallerinden geçip Çöşnük Kavşağı’nda son buluyor. Biz bu yolun şu ana kadar 8 kilometrelik bölümünü tamamladık. 3.5 kilometrelik bölüm en zahmetli yeri. Bu bölümü açmak için yoğun mesaiye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİGüney Kuşak Yolu
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