Güney Kuşak Yolu'nda altyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Güney Kuşak Yolu Beydağı-Yamaç Mahallesi Kanalyanı mevkinde gerçekleştirilen, 2 milyon TL maliyetindeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 113 metrelik asbest borular iptal edilerek, 2 bin 800 metrelik DUKTİL boru ile değiştiriliyor.

Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan MASKİ Genel Müdürlüğü büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Hasan Varol Gönültaş Caddesi Kanalyanı mevkinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Müdür Ertan Mumcu, “MASKİ kurumumuzun Güney Kuşak Yolu üzerinde yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Güney Kuşak Yolunun kentsel dönüşümü devam ederken Malatya su ve kanal idaremizde geçen yıldan bu yana özellikle bu hat üzerinde özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Beydağı - Yamaç Mahalle eteklerinde kanal etrafındaki kullanım ömrünü tamamlamış asbestli boruları 100 yıl dayanıklı yeni nesil DUKTİL borularla değiştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın bizi sevindiren tarafı, İçmesuyu Daire Başkanlığımızın tarafından, kendi imkanlarıyla, kendi personelimiz, kendi makine ve ekipmanımızla yapılıyor olmasıdır. Şuana kadar geldiğimiz mesafede Güney Kuşak Yolunun altlı üstlü çift başlı su hattını 500’lük boruyla teke düşürdük. Yaklaşık 2 bin 113 metrelik asbest boruyu, 2 bin 800 metrelik DUKTİL boru ile değiştirerek, sağlıklı, modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı inşa ediyoruz. İnşallah bu hattımızın kuşak yolundaki çalışması İstanbul Evleri civarındaki dağıtım şebekemize kadar devam edecek” diye konuştu.

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