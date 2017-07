7’inci Malatya Uluslararası Film Festivali, Türkiye ve Güney Kore arasındaki bağın kurulduğu Kore Savaşı’nın 60’ıncı yıldönümü münasebetiyle programında gerek festivallerde aldıkları ödüller gerekse uluslararası dağıtımda aldıkları övgülerle, son yıllarda yükseliş gösteren yaşanan büyük toplumsal yıkımın, dehşetin küllerinden doğmuş ve bugün büyük yapımlara imza atan Güney Kore sinemasından en yeni örneklere yer verecek. “Dostluğun 60 Yılı” başlıklı bu bölüme seçilen ilk iki film; Güney Kore sinemasının ustalarından Hong Sang-soo’yu 2017’nin en gözde yönetmeni kılan On The Beach At Night Alone, Bamuihaebyun-Eoseohonja ve The Day After / Geuhu oldu.

GÜNEY KORE - TÜRKİYE DOSTLUĞU

1950’de Kuzey Kore birliklerinin, Kore yarımadasının tamamına komünizmi kabulettirmek için Güney Kore’ye saldırmasıyla başlayan Kore Savaşı, Güney Kore-Türkiye dostluğunun da temellerini oluşturuyor. Kore Savaşı’na ilk birlik gönderen ülkelerden biri olan Türkiye, Ekim 1950’den Ağustos 1954’e kadar Kore’de kaldı ve Güney Kore ile aynı cephede yer alarak bu iki ülke arasındaki dostluğu başlatmış oldu.

FESTİVALLERİN VAZGEÇİLMEZ YÖNETMENİ

Kim Ki-duk, BongJoon-hove Park Chan-wook misali hepsi birbirinden çok farklı tarzlara sahip ustalar yetiştiren günümüz Güney Kore sinemasında Hong Sang-soo, farklı bir yere sahip. Üslubunun yalınlığı ve insan ilişkilerine dayalı senaryoları nedeniyle Fransız usta Eric Rohmer ile üretkenliği ve mizahı nedeniyle Woody Allen ile kıyaslanan Hong, Güney Kore’nin en zarif ve en Batılı yönetmeni sayılıyor. 1996 yılında Domuzun Kuyuya Düştüğü Gün adlı filmiyle edindiği hayran kitlesini, sinema dilindeki sadeleşmeye rağmen 21 yıldır arttırarak koruyan Hong’un filmleri Berlin, Cannes, Venedik başta olmak üzere A sınıfı festivaller tarafından adeta kapışıldığı belirtiliyor. 2010’lu yıllara ivme arttırarak giren, 2012’den bu yana her yıl ikişer film yapmaya başlayan Hong, bu yıl da üç uzun metrajlı filmle boy gösterdi. Özel hayatında yaşadığı ve ülkesinde tabloidlere yansıyan deneyimlerden yola çıkarak senaryolarını yazdığı üç filmden ilki olan ‘Gece Sahilde Tek Başına’ Berlin Film Festivali’nde başrol oyuncusu Kim Min-hee’ye En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı kazandırdı.

FİLMLERİ FESTİVALDE İZLEYEBİLECEKSİNİZ

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’ni takip edecek sinemaseverler 09-16 Kasım tarihleri arasında Berlin’in soğuk kışı kadar melankolik Gece Sahilde Tek Başına’yı ve insane ruhunun çelişkilerini ve gelgitlerini yansıtan The Day After’ı izleme fırsatı bulacak.

