06 Mart 2017 Pazartesi

Güneşli havayı fırsata çevirdiler

Cumartesi gününün yağışlı olması nedeniyle evden dışarıya adımını atamayan vatandaşlara, Pazar günü fırsat geldi. Dünkü havanın güzel ve güneşli olmasını fırsata çeviren vatandaşlardan kimisi yürüyüşe kimisi de alışverişe çıktı.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:35
Güneşli havayı fırsata çevirdiler

Cumartesi günü havanın yağışlı olması nedeniyle dışarıya çıkamayan Malatyalılar, dün de havanın güneşli ve güzel olmasını fırsat bilerek kendisini dışarıya attı. Hava sıcaklığının son derece iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, sıcaklığın bir süre daha böyle devam etmesini temenni ettiler.

YAĞIŞA DA İHTİYACIMIZ VAR
  Hava sıcaklığının bir süre daha böyle devam etmesini istediğini dile getiren Mehmet Bozyiğit isimli vatandaş, “Hava çok güzel. İnsan kabansız da dolaşabiliyor. Cumartesini yağışlıydı ama yine de ben dışarıya çıktım. Ancak dışarıda fazla kalamadım. Hava sıcaklılıklarının bir süre daha böyle devam etmesini istiyorum. Çünkü bağda, bahçede fidan diken, tohum eken çiftçi kardeşlerimiz var. Tabi ki, yağışa ihtiyacımız var. Biliyorsunuz, Malatya kuraklığa doğru gidiyor. Umarım susuz kalmayız” şeklinde konuştu.

İNSAN ÜŞÜMÜYOR
  Soğuk havaların geride olduğunu söyleyen Zeynep Dursun isimli vatandaş ise, “Biz çoluk-çocuk havanın keyfini çıkarıyoruz. Havanın güzel olmasını fırsata çevirip, alışveriş yaptık. Yorulduk ve şimdide dinleniyoruz. Yaz havası gibi. İnsan üşümüyor. Soğukların daha geride olduğunu tahmin ediyorum. Hani derler ya ‘Mart kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır’ bu yüzden sıcak günlerin keyfini çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahGüneşli Hava

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