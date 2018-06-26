Güneş gözlüğünüzü optiklerden alın!

Sağlıklı bir güneş gözlüğünde UV koruma, filtre ve polarize bulunması gerektiğini ifade eden Malatya Gözlükçüler Dernek Başkanı Gülali Güler, iyi bir güneş gözlüğünün mutlaka optik müesseselerinden alınması gerektiğini söyledi. Başkan Güler, “İnsanların güneş gözlüğü kullanırken çok dikkatli ve hassas olmaları gerekir” dedi.

Kimilerinin güneş ışınlarından korunmak için kimilerinin aksesuar olarak kullandığı güneş gözlükleri, yaz ayının gelmesiyle birlikte vitrinlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle kaliteli ve sağlıklı bir güneş gözlüğünün nerelerden alınması gerektiğini açıklayan ve sahtelerinin ne derece zararlı olduğunu BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Gözlükçüler Dernek Başkanı Gülali Güler önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl itibariyle yaz ayının gelmediğini ifade eden Başkan Güler, güneş gözlüğünün sadece yaz aylarında kullanılmadığını belirtti.

SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇOK ZARARLI

Güneş gözlüğünün göz sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Başkan Güler, “Güneş gözlüğü genelde kışın da kullanılan bir sağlık ürünüdür. İnsanların güneş gözlüğü kullanırken çok dikkatli ve hassas olmaları gerekir. Sağlıklı bir güneş gözlüğünün optik müesseselerinden alınması lazım. Optik müesseseleri çok önemli çünkü sağlıksız ve sahte bir ürünün satılması çok da mümkün olmuyor. Yollarda, otogarlarda, mağazalardan alınan kalitesiz bir güneş gözlüğü çok zararlıdır. Hatta bu tür güneş gözlüklerini çocuklara da satıldığını biz biliyoruz. Biz mağaza müdürlerine de ‘siz bu güneş gözlüğünü kendi çocuğunuzun kullanmasına izin verir misiniz?’ diye sorduk ve bize ‘taktırmayız’ diye cevap verildi. Niçin başkalarının çocuklarına satıyorsunuz diye de tepki gösterdim. Bu bakımdan güneş gözlüğü göz sağlığı için çok önemli” ifadelerini kullandı.

ODA OLUYORUZ

Sağlıklı bir güneş gözlüğünde bulunması gerekenleri söyleyen Başkan Güler, “Bir güneş gözlüğünde UV koruma olmak zorundadır. Filtre de olmalıdır. Ayrıca bir de polarize olmak zorundadır. Bunlar bir güneş gözlüğü için çok önemlidir. Bunların bulunduğu bir güneş gözlüğü çok sağlıklı bir güneş gözlüğüdür. Bu tür güneş gözlükleri ise optik müesseselerinde bulunur. Merdiven altında satılan güneş gözlükleri de var. Uzun yıllar önce bir karar aldık. Bir komisyon kurulmasına ve güneş gözlüklerinin denetimi Sağlık Müdürlüğü mü yoksa belediyenin denetimde mi olacak diye bir toplantı yaptık. Valiler tarafından 81 ile yazı gönderildi. Ama ben üye verdiğim halde 10 yıldır maalesef kimse bu konunun üzerine eğilmedi. Biz şu anda Oda oluyoruz. Bundan sonra böyle olmayacak. Odaların bir ağırlığı var ve insan sağlığını ön planda tutarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ ASLINDA PAHALI DEĞİL

“Güneş gözlükleri aslında pahalı değil” diyen Başkan Güler, “Abartıldığı gibi 300-500 TL değil güneş gözlükleri. 150 TL’ye de çok sağlıklı bir güneş gözlüğü var. Kalitesiz bir güneş gözlüğüne 80 TL’ye aldıklarını söylüyor bazı vatandaşlarımız. Ama 150 TL’ye sağlıklı bir güneş gözlüğü alsa sağlığına kavuşacak. Güneş gözlüğü mutlaka optik müesseselerinden alınır. 2 yıl garantilidir ve çok sağlıklıdır. Ve bundan da hiçbir sorun olmaz. Ama diğer yerlerde alındığında hem bütçeden hem sağlığından çekecektir” dedi.