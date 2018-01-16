Gündüzbey’in çilesi…

Muhtar Balta, "Yeşilyurt'a bağlı Gündüzbey Mahallesi özellikle turistik bölge olması nedeniyle çok fazla rağbet gören Malatya ve diğer illerden özellikle de yaz aylarında vatandaşların uğrak noktalarından olan bir yer olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

HER YERDE ÇUKUR…

Muhtar Mehmet Balta ve vatandaşlar kasabaya gerekli ilginin verilmediğini ve bu konuda şikayetçi olduklarını, bu şikayetlerin ise ilgili yerlere ulaştırıldığını fakat geri dönüş alamadıklarını savundular. "Yollarımız çok kötü bir halde" diyen Muhtar Balta, "6. aydan bu yana yolları eştiler ama devamı gelmedi. Arabaların altları sürtüyor. Her yerde çukurlar mevcut" şeklinde konuştu.

OTOBÜS SIKINTISI

Son zamanlarda otobüslerin özelleşip, minibüslerin kaldırılması sonucunda çoğu vatandaşın tepkisine neden olan bu durum hakkında da konuşan muhtar Balta, "Gündüzbey'de 5 minibüs, 4 büyük otobüs vardı. Yeşilyurt'ta yanlış hatırlamıyorsam toplamda 34 araba vardı. 34 arabanın birden özelleştirilmesi ve 5-10 tane araba verilmesi; bu arabaların da küçük olması iyi olmadı. Otobüs cumartesi, pazar yarım saatte bir çalışıyor" sözlerine yer verdi.

"Paşaköşkü, Kuyuönü, Tecde, Gedik, Yeşilyurt ve Gündüzbey son durak. Yol yolcusunun binmesiyle beraber otobüs ful doluyor ve kapılar insanlardan kapanmaz hale geliyor. Gündüzbey yolcusunun Gündüzbey'e ulaşması imkansız hale geliyor. Bir sürü köylü, öğrenciler otobüse binecek yer bulamıyor. Herkes Malatya merkezde kalıyor. Hizmet bu şekilde daha üst seviyeye mi çıktı, yerlere mi çekildi?" diyen Balta şu şekilde devam etti:

"Ben 12 maddelik bir liste yaptım. Sıkıntılarımızı yazdım ve Ahmet Çakır'a sunduk. Ahmet Çakır da okudu ve 'Muhtar destan yazmışsın!' dedi. Malatya'nın gözbebeği de Gündüzbey, suyun çıktığı yer de Gündüzbey… Suyumuzu içiyorsun fakat hizmet vermiyorsun!"

KANAL TEMİZLİĞİ

Su kanalları hakkında konuşan Balta, “Su kanalları kapalı, pislikten geçilmiyor. Dere çok pis kokuyor. İçerisinde birçok çöp var, temizlenmiyor. Yine aynı şekilde kanalizasyonlar çöpten tıkalı durumda. Gündüzbey'de dereler Sulama Birliği'ne ve Devlet Su İşlerine ait, çay ise Büyükşehir Belediyesine ait. Ama faaliyet ve temizlik yok" diyen Balta bu duruma ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını ve temizliğin yapılmasını istediklerini bildirdi.

Gündüzbey'de yer alan mezarlıkta da yolların çok kötü olduğunu ifade eden Mehmet Balta, "Mezarlık yolu da aynı şekilde çok kötü ve mezarlığın karşısında ilkokul var ve mezarlıkta bulunan kavaklar çocuklar için tehlikeli" diyerek kavak ağaçlarının ya kesilmesini ya da bakımının yapılmasını istediklerini söyledi.

VATANDAŞLAR SIKINTILI

Muhtar dışında vatandaşlar da sorunlara değinirken Muhammed Erkişi, şu ifadelere yer verdi:

"Doğalgaz çalışması başlatıldıı fakat yarım bırakıldı. Burası 7. aydan beri bu şekilde.”

İbrahim Halil Tastepe adlı vatandaş ise, "Defalarca söyledik fakat yollara çözüm bulmadılar. Buraya bir taş bile koymuyorlar. Dediler ki burayı projeye koyduk ama hala ses seda yok. Araba, kamyon geçtiği zaman her yer toz oluyor. Özellikle de yaz aylarında çok kötü oluyor" açıklamalarını yaptı.