Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, süt tankları hakkında bilgiler verdi. Kayıt dışılığa da vurgu yapan Başkan Kurtoğlu, üreticilerden, süt üretiminde destek isteyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak 2 yıldır bütün ilçelerde ve birçok köyde çiftçilerle istişare yaptıklarını dile getiren Başkan Kurtoğlu, yaptıkları istişareler sonucunda birlik olarak Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde ilk başta 30 ton kapasiteli daha sonra 300 ton kapasiteye çıkarılabilecek bir süt toplama merkezini oluşturduklarını hatırlattı.

YEREL YÖNETİCİLERDEN DESTEK İSTİYORUZ

Başkan Kurtoğlu, “Bunun Allah nasip ederse 12. ayın içerisinde köylerimizdeki kuracağımız yerlerdeki tankları tespit edip her çiftçimizin 2 saat içerisinde sabah ve akşam toplanmak üzere Avrupa standartlarında ve büyük çiftliklerin ürettikleri kaliteli sütler gibi üretmeye hedefliyoruz. Burada üreticilerimizden de destek istiyoruz. Yerel yöneticilerden de destek istiyoruz. Bu konu sadece Malatya Süt Üreticileri Birliği'nin meselesi değil Malatya’nın meselesidir. Aslında bu bir ülke meselesidir. Bunu elbirliğiyle bir arada mücadele ederek, başarmamız gerekiyor” diye konuştu.

10’AR TANE İNEK DAĞITMAYI PLANLIYORUZ

“Süt tankları faaliyete geçti” diyen Başkan Kurtoğlu, “Sofular Mahallesi’ne 2 tonluk tank kuracağız. Doğanyol ilçesinde 3 yere tank kuracağız. Bu ay içinde bunları tamamlamayı planlıyoruz. 1,5 milyona yakın tanklara para harcadık. Her şeyi göze alarak borçlandık. 2018 yılında süt toplamaya başlayacağız İnşallah hedefimiz günlük 600 tonları bulmaktır. Bu konu ile ilgili olarak sahada süt toplamaya da başladık. Çiftçilerimiz ile süt sözleşmesi yapacağız. Akabinde biz de firma ile sözleşme yapacağız. Süt alımına başladıktan sonra Ziraat Bankası kredisi vasıtasıyla Bakanlığımız çok ciddi destekler veriyor. 7 yıl içerisinde her işletmeye 10’ar tane de inek dağıtmayı planlıyoruz. Bu amaçla süt faaliyeti olan, süt ile iştigal eden çitçinin de bu işi yaptığını görmek istiyoruz. Onlar yaparsa biz de onların işletmesine destek vereceğiz. İşletmesini büyütsün geçimlerini sağlasınlar. Bakanlığımız da bu konuda çok ciddi destek veriyor ama elbirliği ve güç birliği yaparak bunu başarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN DESTEKLERİ VAR

Malatya’da çok ciddi hayvancılık yapılacak yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Kurtoğlu, “İlçelerimize ve köylerimize gidiyorum gerçekten çok ciddi hayvancılık yapılacak potansiyel Malatya’mızda var. Şu anki hayvan varlığımızın belki yüzde 40’ını, yüzde 30’unu sadece 2 köyümüzde hayvancılık yaparak onu doyuracak arazi miktarımız var. Burada özellikle köylerimizde inşallah tanklarımızı kuracağız. Üreticilerimizin de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın buzağı desteği, süt desteği gibi destekleri var. Ne yazık ki süt üretimi kayıt altına alınmadığı için üreticilerimiz bu konuda destek alamıyorlar” dedi.

HAYVANLARIN BESLENMESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Üretilen sütleri pazarlayacak Pazar alanlarını bulduklarını söyleyen Başkan Kurtoğlu, “Şu anda üreticilerimiz hayvanlara yem veremiyorlar, yeterince hayvanlarını besleyemiyorlar. Dolayısıyla süt de az oluyor. ‘Sadece buzağısını doyursun diyor fazla bana süt lazım değil’ diyor. Ama biz inekten sütü alacağız. Muhakkak hayvan beslenmesine dikkat etmemiz lazım. Mısır, silaj, yonca gibi önce yüzde 70 kaba yemi kullanmamız gerekiyor. Ondan sonra da sütü daha fazla alabilmek için kesif yem kullanmamız gerekiyor. Üretilen sütleri satacak pazarları biz şu anda bulduk. Süt alacak 3 firma ile anlaştık. Banka teminatını da bize verecekler. Üreticilerin de bizlere bir adım gelmeleriyle birlikte istişare ederek köylerde, kırsalda yaptığımız toplantılara gelmeleri ve bunların hep birlikte istişare edilmesi lazım. Bu iş böyle başarılı olur. Aksi takdirde tankları getirip kurmakla bu işler olmaz. Muhakkak kırsalda yaşayan üreticisinin buna inanması ve biraz fedakarlıkta bulunması lazım” ifadelerine yer verdi.

BİRLİKLERE GÜVENMİYORLAR

Büyük işletmelerin, şirketlerin birliklere güvenmediğini ileri süren Başkan Kurtoğlu, “Malatya’mızda büyük işletmelerimiz, şirketlerimiz var. Şu an 2017 yılı itibariyle kaynaklanan güven sorunundan dolayı birliklere güvenmiyorlar. Bu kapsamda 1 milyon 200 bin liralık süt desteği gelecekti bu desteği alamadılar. Nihayetinde hem üreticiler hem de Malatyalılar bu destekten mahrum kaldı. Eğer örgüt üzerinden pazarlanan süt olsa ton başına 40 lira fazla ücret alıyor olacaklardı. Bu ücret ise 1 milyon 200 bin lira ediyor. Bu miktarda çiftçilerimizin büyük bir kaybı var. Yine aynı şekilde burada kayıtlara girmeyen küçük aile işletmeleri ise hiç destek alamıyorlar. Eğer bu projelerimiz hayata geçirilirse Malatya'da bir, iki yıl içerisinde günlük 600 ton süte ulaşılacağını düşünüyorum. Bu da çok ciddi bir rakam ediyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL