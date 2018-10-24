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GÜNDE 2 SAAT 48 DAKİKAMIZ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR

2018 yılında hangi ülkenin sosyal medyada ne kadar vakit harcadığına yönelik veriler açıklanırken, Türkiye’nin 2 saat 48 dakikalık süre ile Avrupa’nın birincisi olduğu görüldü.

GÜNDE 2 SAAT 48 DAKİKAMIZ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR

2018 yılında hangi ülkenin sosyal medyada ne kadar vakit harcadığına yönelik veriler açıklanırken, Türkiye’nin 2 saat 48 dakikalık süre ile Avrupa’nın birincisi olduğu görüldü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:16
GÜNDE 2 SAAT 48 DAKİKAMIZ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR

Türkiye’nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa’nın birincisi olduğu görüldü. Dünya genelinde bakıldığında ise en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olarak kaydedildi. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya oldu. Türkiye bu istatistiklerle Avrupa’da liderliği göğüslerken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. Ülke oldu. Raporda dünya üzerinde 40 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında ise günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

EN ÇOK TWİTTER KONUŞULDU

Yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 başından beri gerçekleştirilen incelemede, sosyal medya ile ilgili 151 bin 968 haber çıkışı tespit edildi. Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sosyal medyanın haber almada iyi bir kaynak olarak kullanıldığı ve daha çok bağımlılık haberleriyle konuşulduğu görüldü. Sosyal medya içerisinde ise hakkında en çok haber yapılan mecranın ise 31 bin 23 haberle Twitter olduğu belirlendi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SOSYAL MEDYASağlık
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