Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının öğrenci servis taşımacılık fiyatlarını açıkladı. Öte yandan servisçi esnaflarından istenen bağış konusunun devlet okullarından kapandığının ancak özel okullarda bu konunun halen devam ettiğini ileri süren Başkan İnce, önemli açıklamalar da bulundu.

Okulların 18 Eylül’de açılacağını ifade eden Başkan İnce, servisçilerin en konforlu ve en güvenilir şekilde sorunsuz taşımacılık yapmaya hazır olduklarını ve bunu hedeflediklerini söyledi.

ÜCRETLERİ OKULLARA ÖDEMEYİN

UKOME kararına göre okul servis ücretlerinin ne kadar olduğunu açıklayan Başkan İnce, “2017-2018 Eğitim-öğretim yılı için UKOME kararına göre anaokulu ve ilköğretim fiyat bedeli, 5 kilometre kadar olan mesafelerde 125 lira, 5 kilometreden, 10 kilometreye kadar olan mesafelerde 140 lira, 10 kilometre üzeri ise, 155 lira olarak belirlenmiştir. Lise ve dengi okullarda ise, 5 kilometreye kadar olan mesafelerde 115 lira, 5 kilometre ile 10 kilometre olan mesafelerde 130 lira, 10 kilometre üzeri mesafelerde ise, 145 lira olarak kurulumuz uygun görmüştür. 20 kilometreyi aşan mesafelerde ise, her kilometre için, 3 buçuk lira ilave edilecektir. Bu fiyatlar ise 9 eşit taksitle alınacaktır. Çünkü bizler, minibüs ve servis olarak 12 ay üzerinden hizmet veriyoruz. O yüzden servis için velilerden on ay para almasını temenni ediyorum. Ben tekrar rica ediyorum. Veliler ücretlerini muhakkak servisçilere ödesin. Okullara ödemeyin” şeklinde konuştu.

ELİNİZİ SERVİS ESNAFININ CEBİNDEN ÇEKİN!

Özel okullara seslenerek servis ücretleri konusundaki sitemini ifade eden Başkan İnce, “Özel okullar hala Malatya’da kendilerini eğitim yuvası olarak görmüyor. Ancak bazı özel okullar bu şekilde. Yani servisçilik de yapmıyor. Eğitimcilik de yapmıyor. Sadece amaçları para kazanmak. Buradan sesleniyorum. Elinizi servis esnafının cebinden çekin! Bizler sonuna kadar bunun mücadelesini verebiliriz. Özel okullar bu saatten sonra devletimizin tüm kurumlarına gerekli denetimleri yapacak. Bu noktada esnaflarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Devlet okullarındaki süreç çok olumlu gitti. Buradan Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyorum. Devlet okullarında hiçbir şeklide para konusu olmadı. Para konusu talep edilirse esnaflarımız mutlaka gerekli kurumlara dilekçe ile başvurmalarını söylüyorum. Milli Eğitim’in de gereğini yapacağını biliyorum” diye konuştu.

YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI HER ZAMAN DİLE GETİRDİK

“İstanbul’da yaşanan vahim olay, Türkiye’nin gündemine oturmuştur” diyen Başkan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada yine okul açıldığı zaman benim gariban servisçim tarafından geçecektir. Her zaman günah keçisi, odaya kayıtlı olan, devlete kayıtlı olan, maliyeye kayıtlı olan esnafım zorluğu çekecektir. Neden İstanbul’da olay oldu. Malatya’da ya da diğer illerdeki esnaf da bundan pay alacaktır. Bu olayların çözümü, kesinlikle ve kesinlikle öncelikle esnafı hak ettiği parayı kazandırmaktır. Hak ettiği ücreti kazandırarak evine götüreceği ekmeği bunun önlemini almak için durumların harekete geçmesi gerekir. Bu noktada okul aile birliklerinin etkisi azalmadığı sürece özel okullardaki rüşveti veya maaşı önlemek mümkün değil. Şuraya buraya, mobilyacıya para öde diye söylenip sadece rüşvetin şekli değişiyor. Bu noktada bizler okullarda yaşadığımız sıkıntıları her zaman dile getirdik.”

DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ

Kendisinin servisçi esnafının haklarını dile getirirken, bu durumunun bazılarının tepkisine neden olduğunu ileri süren Başkan İnce, “Bazılarının Okul Aile Birliği yönetimlerinin, araç yetkilerinin görevi kötüye kullandıklarını bizler Minibüs ve Servis Odası olarak yıllardır dile getirdik. Bu konuyu her dile getirdiğimizde birilerinden kötü tepki aldık. Sanki bizler farklı hareket ediyormuşuz gibi görülüyor. Günaydın. Birileri yeni mi uyandı? Yıllardır devam eden esnafı sömüren bir sistem vardı. Öğrencinin hakkını gasp eden özel okullar ve bazı devlet okulları vardı. Günaydın. Yeni mi kendinize geldiniz. Bu noktada elinizi esnafın cebinden çekin derken neredeydiniz? Söz konusu yönetmeliğe göre, okul aile birlikleri ve okul yönetmeliğinin yetkili kılınması yaşanılan sorunların başlıca nedenleri arasındadır. Yönetmelikteki 7’nci maddede okul aile birliği başkanlarına ve yönetimlerine ve okul idaresine verilen sınırsız yetki servis esnafını tehdit etmektedir. Burada okul aile birlikleri hangi şirket fazla para verirse öğrenciyi o firmaya taşıttırıyor. Olaylar bu noktada başlayarak okul aile birliği başkanları arasında dost ahbap ilişkileri başlıyor. Biz bunu yıllardır haykırarak dile getirdik. Ve yine de dile getireceğiz. Kime dokunursak dokunsun biz davamızın arkasındayız. 7’nci madde tamamen değişmelidir” söylerimden bulundu.

ESNAF GEREKLİ CEVABI VERECEK

Özel okullara seslenen Başkan İnce, “Burada esnafın bağlı olduğu ilgili odanın da komisyonlarda yetki vererek, esnafla okul arasında denetim kurumu bizler hizmet odası olarak teşhir etmeye hazırız. Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Bu maddede değişiklik yapıldığı takdirde Türkiye’de bu yaşanılan kavga ve olayların önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Malatya’da da bizler haklı mücadelemizi vermeseydik burada da aynı şeyler yaşanırdı. Ben Valimize teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları destekten dolayı. Sağ olsunlar, varolsunlar. Ama burada özel okullara tekrar sesleniyorum. Ey özel okullar, bu saatten sonra bilin ki bir gün bu esnaf sizlere gerekli cevabı verecektir. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz dosya ve bizzat kendim Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu anlattım. İnşallah Malatya’da ki özel okullar gerek öğrencinin gerek servisçinin cebinden haksız para almayı bırakacaklar. Tekrar tüm yetkili kurumlara sesleniyorum. Lütfen özel okulları denetleyin. Öğrenci velisine sorun. Servis ücreti kaç lira diye. Sonra servisçiye de sorun. Bu para servisçiye gelene kadar yüzde 70 artıyor. Bu noktada bizler servisçilerin yanındayız. Ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yapılacak yönetmelikleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL