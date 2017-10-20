20 Ekim 2017 Cuma

Günata’nın acı günü

Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ‘ın 96 yaşında hayatını kaybeden annesi Şehriban Günata son yolculuğunu uğurlandı.

20 Ekim 2017 Cuma 16:53
Günata’nın acı günü
  Perşembe günü vefat eden 7 çocuk annesi Şehriban Günata’ın cenazesi, Şehir Mezarlığında kılınan cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barguzu’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Malatya eski Milletvekilli Miraç Akdoğan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Ersan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Erdoğan, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, Günata ailesi ile yakınları katıldı.
Günata ailesi taziyeleri Saray Mahallesi Saray Cami yanında kabul edecek.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahTürk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata

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