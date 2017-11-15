Gümrüklerde basit bir eşya giriş çıkışından çok öte, önemli ekonomik ve politik sonuçları olan bir küresel lojistik sürecin sevk ve idare edildiğini vurgulayan Tüfenci, "Burada işler hızlı, kolay ve emniyetli yürütüldüğü oranda ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerine de yön verilir. Bakanlığımız bünyesinde ticaret ile gümrüklerin birleşmesi; haksız rekabetin önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin etik kurallar çerçevesinde yapılması, tüketici haklarının korunması bakımından son derece verimli çalışmalar ve uygulamalar yapmayı mümkün kılmıştır. Yurt dışından başlayarak ülkemizdeki nihai tüketiciye ulaşan arz zincirinin tüm halkaları, bu yapılanma ile birbirine bağlanmıştır" diye konuştu.



Türkiye'yi dünyanın hızlı ve kolay ticaretin güven kapısı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tüfenkci, yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engellemek, iç ve dış ticarette yenilikçi anlayışlar ortaya koyarak sektörel büyümenin önünü açmak istediklerini kaydetti.

YASAL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI…

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, yasal ticareti kolaylaştırmaktır" diyen Tüfenkci, bu amaçla belirledikleri politikaları şu şekilde sıraladı:

"Yasal ticaretin kolaylaştırılması; yasa dışı ticaretle daha etkin mücadele edilmesine, gümrük işlemlerinden kaynaklanan formalitelerin azaltılmasına, buna bağlı olarak da gümrük işlem maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesine imkan sağlamak, kayıt dışılığı en aza indirmek, şeffaf bir yapıya ulaşmak ve hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından güvenlik şartlarını sağlaması gerekliliğinden hareketle, insanımızı faaliyet alanlarımızın merkezine yerleştiren bir anlayışla çalışmaktayız. Bilişim alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Bakanlığımız, 'Dijital Gümrükler' konseptine bağlı olarak hizmet vermektedir. Modern, entegre, izlenebilir ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, gelişmiş bilişim sistemlerimizi son teknolojiyi takip ederek güncelleme ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu faaliyetler ticari mahremiyet gözetilerek, bilişim güvenliği esasları çerçevesinde yürütülmektedir."



GÜMRÜK LABORATUVARLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ağustos 2006’da yapılan düzenleme ile fiilen analiz yapamayan veya az sayıda analiz yapabilen laboratuvarlar yerine, az sayıda ama yüksek kapasiteli laboratuvarlar kurulması hedeflendiğini belirten Tüfenci, laboratuvarların önceki halinde çok basit analizler yapıldığını, çoğu kez belge incelemesiyle rapor yazıldığını hatırlattı. Tüfenci, gelinen noktada, özellikle kalite analizi denilen GTİP tespiti dışında amaçlarla istenen bazı tahliller hariç, başka kurumlardan gelen, normalde laboratuvarlarda yapılmayan analizlerin bile yapılabilir duruma geldiğini söyledi.

Tüfenkci, "2006 öncesiyle karşılaştıracak olursak gümrük laboratuvarlarının tamamıyla değiştiğini söyleyebiliriz. Bu süreçte 2011 yılında en yüksek kapasiteli İstanbul laboratuvarının cihaz alımının tamamlanması, akreditasyona ilişkin ilk eğitimlerin alınmaya başlanması, fiilen akreditasyon sürecine başlanması, LARA programının 2015 yılında tüm laboratuvarla kullanılmaya başlanması önemli aşamalar olarak belirtilebilir. Bakanlığımız laboratuvarlarının yenilenmesi kapsamında; 6 laboratuvarımıza bugüne kadar 35 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın yaklaşık 4 milyon euro'luk kısmı Avrupa Birliği Projesi ile yapılmıştır. Yeterli sayıda ama yüksek kapasiteli laboratuvarlar hedefimiz çerçevesinde, cihaz eksikleri giderilmiş, personel sayımız yeterli olmasa da ihtiyaca cevap verir ölçüye ulaşmıştır. TASİŞ Genel Müdürlüğümüzle bu konuda çalışmalar yürütmektedir. 2011 yılında başlanan akreditasyon çalışmaları da, raporların TÜRKAK tarafından öngörülen standartlara uygunluğunu sağladığı göstermesi bakımından önemlidir. Bakanlığımız bünyesinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin’de olmak üzere 6 gümrük laboratuvarı hizmet vermektedir. Kocaeli, Mersin ve Bursa Laboratuvar Müdürlüklerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bu laboratuvar müdürlüklerine ait yeni bina yapımına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Programda Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo da yer aldı.

İHA