AK Parti Malatya İl Teşkilatı referandum çalışmaları kapsamında Pütürge ve Doğanyol’da miting yaptı. İlk olarak Pütürge ilçesinde gerçekleşen mitinge katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bugün Pütürge bir başka güzel. Pütürge, Ankara’ya ses veriyor. Terör örgütlerine ses veriyor. ‘Hayır'cılara ses veriyor. Pütürge ‘Evet’ veriyor. Pütürge’nin kararı net, evet” diye konuştu.Bakan Tüfenkci, AK Parti hükumetlerinin bütün engellemelere ve terör faaliyetlerine, 15 Temmuz darbe girişimine, sistem arızalarına rağmen Türkiye’yi her alanda üç kat büyüttüğünü kaydetti. Güçlü bir Türkiye için 16 Nisan’da güçlü bir ‘Evet’ diyeceklerini kaydeden Tüfenkci, “15 Temmuz’da Malatya 7 şehit verdi, bunun 4’ü Pütürgeli, biri de 16 yaşındaki Engin Tilbaç kardeşimiz. Hani bugün birileri diyor ya gençler ne yapar, 18 yaşında milletvekili olur mu, 16 yaşındaki biz gençlerimizi şehit verdik şehit” diye konuştu.Meydanda toplanan kalabalığa konuşan Tüfenkci, “15 Temmuz’u biz unuttuk mu arkadaşlar? Unutmadık, unutmayacağız da. Malatyalı, Pütürgeli, Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine bir kere ‘Hayır’ dedi Kılıçdaroğlu. Bir kere ‘Hayır’ dedi, o da 15 Temmuz’da darbeye ‘Hayır’ dedi. Milli irade 16 Nisan’da ne diyecek, ‘Evet’ diyecek. Dik duranlar, meydanları dolduranlar, tanklara, toplara, tüfeklere kendini siper edenler, 16 Nisan’da da bu vatana, bu millete Allah’ın izni ile sahip çıkacak” diye konuştu.Yeni Anayasa değişikliğinde yer alan seçilme yaşının 18’e düşürülmesi maddesinin eleştirildiğine dikkat çeken Tüfenkci, “Biliyorsunuz 15 Temmuz’da Malatya 7 şehit verdi, bunun 4 tanesi Pütürgeli, biri de 16 yaşındaki Engin Tilbaç kardeşimiz. Hani bugün birileri diyor ya 'gençler ne yapar?' 18 yaşında milletvekili olur mu? 16 yaşındaki biz gençlerimizi şehit verdik şehit. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için canını verenler, kanın verenler, ezanlar susmasın diye canını verenler 18 yaşında, 19 yaşında şehit oluyorlar da, 20 yaşında, 21 yaşında şehit oluyorlar da mecliste mi temsil edilemeyecekler” ifadelerine yer verdi.Ana muhalefet partisinin bu konudaki tutumunu eleştiren Tüfenkci, “Bunlar zannediyorlar ki gençlere 18 yaşının yolu açılınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamı gençlerden oluşacak. Bunlar her alanda olduğu gibi burada da yalan söylüyorlar. Hayır diyenleri bir dinleyin sanki yalan makinesi. Kılıçdaroğlu'nu dinleyin, Aydın'a gitmiş diyor ki 'Muhtarlar eğer 16 Nisan'da evet çıkarsa ne olacak, muhtarlığınız elinizden alınacak’ Minibüs durağına gidiyor 16 Nisan'da evet çıkarsa ne olacak biliyor musunuz? 'Sizin bu hat durakları iptal edilecek' Hadi canım sen de yalanın da bu kadarı olmaz. Sen milletimizi aptal mı zannediyorsun? Bu millet her zaman dik durmuş, haklıyla haksızı hep ayırmış, bu millet kimin doğru kimin yalan söylüyor hep göstermiş. Ne zaman sandık kurulsa ferasetini ortaya koymuş 16 Nisan'da da inşallah ferasetini bu millet ortaya koyacak. Biz hep size inandık, güvendik, inanmaya da güvenmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.16 Nisan’da milletin ferasetini ortaya koyacağını belirten Tüfenkci, “Biz istiyoruz ki 16 Nisan’da tek söz sahibi millet olsun. Onun içinde bu ülkede söz sahibi olacaksa, birileri karar ve yön verecekse Pütürgeli, Malatyalı kardeşlerim, milletimiz olsun” ifadelerine yer verdi.Türkiye’yi büyütmek istediklerini kaydeden Tüfenkci, “İstiyoruz ki Türkiye'de kişi başı milli gelirler artık 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara çıksın, ihracatımız 150 milyarlardan 500 milyarlara çıksın. Onun için esnafımız iç ticaret hareket kazansın diye, vatandaşımız kazansın diye beyaz eşyada, mobilyada KDV, ÖTV indirimi yapmıştık. Bu süre Nisan ayında doluyor. Maliye Bakanlığıyla görüşüyoruz inşallah bu süreyi uzatabiliriz" diye konuştu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Pütürge’nin referandumun önemini anladığını ifade etti. Çakır, Pütürge’nin 16 Nisan’da güçlü bir ‘Evet’ diyeceğine inandıklarını belirterek, “Hedef koyulduğu gibi inşallah sadece Malatya’da değil, Türkiye’de birinciliği hedefleyen bir Pütürge’ye de bu yakışır. Çok yoğun bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz, her yere hizmeti nasıl götürebiliriz, imkanlarımızın çok daha ötesinde çalışıyoruz. AK Parti felsefesi ve AK Parti belediyeciliği anlayışıyla çalışarak, Pütürge’mizi her yönüyle geliştireceğiz” dedi.Malatya’nın bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Çakır, “Malatya nasıl gelişip, bölgenin cazibe merkezi haline geldiyse, her ilçemizi de alt yapısından üst yapısına kadar geliştireceğiz. Pütürge’mizin bütün altyapısı yenilendi. 30-40 yıl hiçbir sorun olmayacak” şeklinde konuştu.AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun önemine vurgu yaparak, “Biz bu ülkede AK Parti hükumetleri döneminde yapmış olduğumuz hizmetlerle 11 seçimi hep birlikte geçirdik. Allah’a şükürler olsun her defasında hem Malatya hem de Türkiye AK Parti’yi Türkiye’de birinci yaptı. İnşallah bu defa da Pütürge Türkiye’de birinci olacak. Pütürge’nin bu coşkusu, bu görüntüsü inanın dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor. 17 Nisan’da yeni bir Türkiye için hep birlikte kendi özgür irademizi sandığa yansıtacağız” dedi.