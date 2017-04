Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesine bağlı Konak Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.Konaklılara ilk olarak seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise parlamenter sistemin sürekli olarak krizler ürettiğine dikkati çekti. Başkan Çakır, "Türkiye, darbeler ve krizlerle onlarca yılını kaybetti. Düşünün, AK Parti'den önce kurulan hükumetlerin ömrü bir buçuk yıl olmuş. Allah için böyle hükumetler ne yapabilir? Halkı mı düşünür, ekonomiyi mi düşünür yoksa kendi koltuğumu nasıl koruyabilirim diye mi düşünür? İşte bir buçuk yıllık hükumetler gücümü nereden alırım diye düşünerek zaman geçirdiler ve ülkeyi krizden krize soktular" diye konuştu.Başkan Çakır, konuşmalarının devamında, "AK Parti ise ülkeyi her alanda 5 kat büyüttü. Netice itibariyle siz dürüst olursanız, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görürseniz ülkeyi bu müreffeh günlere kavuşturursunuz. İşte bu hizmetlerin kalıcı olabilmesi için 'evet' demeliyiz. Halkın derdini dinleyen ve halka hesap veren bir hükumet sistemi olsun istiyorsak Malatya'ya yakışanı yapacağız ve çok büyük bir 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.Son olarak Konaklılara hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sizlerle bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Bugün sizlerin bu coşkusu, Konak'ın bu coşkusu inanın Türkiye'ye ses veriyor, şans veriyor. Gerçekten Malatya sizlerle bir başka güzel. Sizlerin desteğiyle Türkiye daha da güzel olacak inşallah" şeklinde konuştu.Malatya'yı büyütmek, Türkiye'nin 81 ilini mamur hale getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz insanımıza iş bulmakta aş bulmakta hızımıza yetişemeyen bir sistemle, dünya ile rekabet edemediğimizi görüyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye dünya ile rekabet edebilsin, gençlerimize iş bulalım aş bulalım. 23 cazibe merkezinden birini de Malatya yaptık. Bu ne demektir? Bu, Malatya'nın işi büyüyecek, aşı büyüyecek, Malatya büyüyecek demektir. Baktığımızda 336 firma Malatya'ya yatırım yapmak için başvurmuş. Bu firmaların tamamı yatırımını tamamlandığında tam 43 bin 500 işsiz insanımıza iş bulmuş olacağız demektir. Şu anda işsiz sayısı Malatya'da bu kadar yok. Siz bu yatırımların yarısının hayata geçtiğini düşünün, 22 bin 500 işsizime biz Malatya'da iş bulmuşuz, aş bulmuşuz demektir. Dolayısıyla yatırımların hayata geçmesi ve fabrikaların hizmete girmesiyle birlikte küçük esnaf da büyüyecek, Malatya ticareti de büyüyecek. Biz küçük sanayiyi Malatya'da büyütmek istiyoruz. Oradaki esnaf kardeşlerimizin iş yerlerini büyütmek istiyor, esnaflarımızı sanayici yapmak istiyoruz. Sanayicimizi büyüterek ihracatçı yapmak istiyoruz, bunun için de yeni sisteme geçmek istiyoruz. Artık esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin önü bürokratik engellerle kesilmesin. Onların önünü açan bir hükumet olsun, bu hükumetin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi olsun diyoruz."Türkiye'de her zaman yerli ve milli insanların iş başında olması gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle noktaladı:"Biz artık millete rağmen kimse iş başına gelmesin istiyoruz. Biri iş başına gelecekse Konaklı kardeşim gelsin, Malatyalı hemşehrim gelsin, Türk milleti gelsin. Bir daha IMF bu ülkeye musallat olmasın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti IMF'yi bu topraklardan sildi. Türkiye'yi 3 katı büyüttü, dünyayı aştı. Türkiye'yi, her ülke ile rekabet edebilir hale getirdi. Ama bu yeter mi, yetmez. Milli geliri 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara, ihracatımızı 33 milyarlardan 145 milyarlara yükselttik. Ama Türkiye'nin potansiyeli bu mu, değil. Bunun için, milletimizin önünü açmak için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçiyoruz."