Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve oda başkanları ile Malatya’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tüfenkci, esnafın büyümesi noktasında birçok çalışmalar yapıldığını belirterek, “Esnaflar, Türk ekonomisinin omurgasıdır ve baktığımız zaman, esnaflarımız, gelenekleri açısında da ahilik kültürünü temsil eden ve sürekli toplumda barıştan, huzurdan, sağduyudan yana olan insanlardır. Esnafımız ekmeğini, aşını büyütme sevdasındadır” ifadelerine yer verdi.



“Her zaman esnafın yanındayız”

Esnafın büyümesi ve ekonomik olarak gelişmesi noktasında Bakanlık ve Hükümet olarak gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Nasıl 90 yıl önceki esnaf aynı değilse, belki de 10 sene sonra esnaflarımız, değişen koşullara, rekabet edebilecek pozisyonlara getirmek istiyoruz. Özellikle esnafımızı ezici, zincir mağazaların rekabetinden korumak istiyoruz ve esnafımıza baktığımızda, esnafımızın gelişerek, önce tüccar sanayici, ihracatçı olmasını istiyoruz, olduğu yerde kalmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Esnaf 15 Temmuz’da dik durdu”

Esnafın 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı dik durduğunu da anımsatan Tüfenkci, “Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline karşı bir saldırı olduğunda nasıl 30 Ağustos’ta dimdik ayakta kalmışsak, aynı şekilde 15 Temmuz’da da başta esnaflarımız olmak üzere bütün milletimiz topyekün ayakta kalmış ve gerekli mücadeleyi yaparak darbe girişimini Allah’ın izniyle akamete uğratmıştır” dedi.

Darbe girişimi sonrası hainlerin Türkiye’yi ekonomik olarak da sekteye uğratmak istediklerini dile getiren Tüfenkci, hükümet olarak aldıkları önlemlerle ekonomik terörü de durdurduklarını söyledi.



“Bu revize ile Türkiye daha da büyüyecek”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Türkiye notunu yükseltmesine de değinen Bakan Tüfenkci, “Dün de hepiniz gördünüz, gerçi çok itibar etmiyoruz almış oldukları kararları da çokta objektif görmüyoruz ama Moody's bile istemeye istemeye Türkiye’nin büyüme notunu yukarı doğru revize etmek durumunda kaldı. O revizenin de üzerinde Allah’ın izniyle Türkiye büyüyecek” dedi.



“Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi sağlamış olacağız”

Büyüme rakamlarının kısa zaman sonra açıklanacağını da kaydeden Tüfenkci, “Türkiye 2017’ye yüzde 5 büyüme ile girdi. İkinci çeyrekte bunun üzerinde bir büyüme ve üçüncü çeyrekte de yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi bu Türkiye sağlamış olacak. Netice itibari ile orta vadeli programda açıkladığımız, yüzde 4.4’ün üzerinde, yüzde 5’inde üzerinde, Allah’ını izniyle 2017’de bir büyümeyi yakalamış olacağız” diye konuştu.



Almanya’nın tehditlerine cevap

Almanya’nın son dönemlerde Türkiye üzerinde tehditler ve şantaj yaptığını da anımsatan Tüfenkci, “Türkiye ile baş edemeyince ekonomik anlamda tehditler savurmaya, şantajlar yapmaya çalışıyorlar. Oysa bu millet silaha boyun eğmiyorsa, ekonomi ile hiç eğmez. Çalışırız, gayret ederiz. Avrupa Birliği olmasa Afrika deriz, Afrika olmazsa Amerika deriz, oda olmazsa Asya deriz. Biz mücadelemizi her ortamda veririz. Çünkü bizim Allah’ın izniyle geçmiş bir medeniyetimiz var, güç aldığımız bir tarihimiz var, inancımız var” dedi.

Programa Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin ve esnaflar katıldı.

İHA