Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" konulu sempozyuma katıldı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sempozyumun önemine vurgu yaparak, imam hatip öğrencilerinin önündeki engellerin artık kalktığını söyledi. Kızılay, “Eskinden türbanlı kardeşlerimiz rahat bir şekilde eğitim göremiyorlardı ama artık özgürce okullarına gidebiliyorlar. Bu büyük bir gelişme, bunu sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise AK Parti iktidarları döneminde yapılan düzenlemelerle birlikte imam hatiplerin layık olduğu yere geldiğini söyleyerek, bunun gurur verici olduğunu aktardı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak da “İmam hatip okulları Türkiye'deki din eğitiminin iyi bir noktaya gelmesinde en önemli paya sahip, imam hatipler her geçen gün kendini geliştiren ve artık bir marka haline gelen modern eğitim kurumlarıdır. Ben de bir imam hatip mezunu olarak bundan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise imam hatip okullarının Osmanlı'nın son dönemlerinde eğitim vermeye başladığını anımsatarak, imam hatip okullarının dinin doğru kaynaktan öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hayati önem taşıdığını kaydetti. Erdem, "Bugün bin 410 imam hatip lisesi 2 bin 796 imam hatip ortaokulu ile toplam 4 bin 206 okulda bir milyon 300 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bizler bakanlık olarak okullarımızdaki özgün çalışmalarla eğitimin kalitesini artırmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de imam hatip okullarının tarihinin Türkiye'nin demokrasi süreci gibi inişli çıkışlı olduğunu anlatarak, okulların kimi zaman zirveye çıktığını, kimi zaman ise devlet düşmanı ilan edildiğini bildirdi. Eskiden imam hatip okuluna giden öğrencilerin dışlandığını, horlandığını, ötekileştirildiğini kaydeden Tüfenkci, "Bütün bu bakışın karşısında her daim imam hatiplere halk sahip çıktı. Bu toprakların yetiştirdiği insanlar, kendi değerlerini, medeniyetlerini, kodlarını geleceğe taşısın diye gençliğe yatırım yaparken imam hatip okulları üzerinden yaptı. İmam hatiplere iznin nasıl çıktığını, hangi mücadeleler sonucunda çıktığını anlattılar. O mücadeleler sonunda imam hatiplilere baktığımız zaman devletten çok halk sahip çıktı. Halk kendi değerlerinin yansıdığı okullar olarak gördü” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin kurulmasının ardından, devletin de millet gibi imam hatip okullarına sahip çıktığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, okullardaki öğrencilere gerekli değerin verildiğini ve fiziki mekanların hızla iyileştirildiğini ifade etti.

Sadece devletin değil, milletin de imam hatiplere sahip çıkması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda imam hatiplilerin birçok alanda okulları da dahil olmak üzere, eğitim verdiğini görüyoruz. Türkiye'de artık Allah'a hamd olsun hafızlık eğitimi veren imam hatiplerimiz var. Uluslararası öğrenci kabul eden imam hatiplerimiz var. Fen eğitimi, sosyal bilimler eğitimi veren imam hatiplerimiz var. Dolayısıyla imam hatiplere baktığımızda milletimizin her talebine ve her seviyedeki öğrencimize eğitim verecek okullar olduğunu görüyoruz. Onun için bu okullara devletten çok milletin, sizlerin sahip çıkması önemli” şeklinde konuştu.

