Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Teşkilatının referandum çalışmasına katıldı. Battalgazi muhtarları ve köy temsilcileriyle Battalgazi Kapıkaya Mahallesi’nde kahvaltı yapan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi noktasında AK Parti Hükumetlerinin gece gündüz gayret gösterdiğini belirtti. Tüfenkci, “2002 yılında IMF'nin baskısı altında olan bir Türkiye faiz artırımlarının sürekli gündemde olduğu bir Türkiye'den Allah'a hamdolsun istikrarı, güveni yakalamış bir Türkiye'ye geldik. Bugün 33 milyar dolar olan ihracatını 150 milyar dolarlara yakalayabilmiş bir Türkiye konumuna getirdik. Bir yandan terör le mücadele ederken bir yandan da yollar yaptık, barajlar, hastaneler yaptık, millete hizmet etmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bunları yeterli görmüyoruz. Türkiye'nin daha fazla büyümesi lazım, insanımıza daha fazla iş, aş bulmamız lazım onun için de hükumet sistemini değiştirmemiz lazım” diye konuştu.Bakan Tüfenkci, yeni sistemin hızlı ve etkin kararlar alınabilmesi için önemli olduğuna vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Türkiye'yi büyütme adına getiriyoruz. Türkiye'nin Daha da hızlanması, daha da refaha kavuşması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Bazıları mevcut sistemden razı olabilir, geçmişte bu sistemin açıklarından faydalanarak zenginleşmiş, bu sistemin kaymağını yemiş olabilir ama biz istiyoruz ki ekonomiler çökmesin, biz istiyoruz ki ekonomiler büyüsün. Bunun için de hızlı ve etkin karar almamız gerekiyor. Hızlı ve etkin karar alıp, bürokrasinin hantallığından kurtulabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmemiz gerekiyor. Birilerinin iddia ettiği gibi bu sistem çok iyi bir sistem olsaydı her on yılda bir darbelerle muhatap olmazdık. Eğer bu sistem açık vermeseydi her on yılda bir e-muhtıralarla muhatap olmazdık. Hatırlayın 28 Şubatları o günlerde manşetlerle başbakan tayin ediliyor, manşetlerle başbakan ve hükumet görevden uzaklaştırılabiliyordu. Çetelerle milletin iradesine ipotek konuluyordu. Biz istiyoruz ki Türkiye bu tip sorunları yaşamasın. Enerjisini, sermayesini, insan kaynağını bu sorunlarla heba etmesini istemiyoruz. Dolayısıyla da etkin bir yönetim istiyoruz” şeklinde konuştu.Avrupa’nın güçlü bir Türkiye olmasını istemediğini dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi:“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu milletin hayrına olmasaydı Batı bu kadar ayağa kalkmazdı. Terör örgütleri bu kadar pervasızca saldırmazdı. Hepiniz ibretle izliyorsunuz. Niye Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir Türkiye görmek istemiyorlar bunun için bu tip saldırıları başlattılar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri de arkasındaki ağababalarına milletimiz gereken cevabı 16 Nisan'da ‘evet’ olarak verecek inşallah. Biz Meclis'i güçlendirmek istiyoruz, istiyoruz ki Meclis asli görevini yapsın. Meclis yasama ve denetleme görevini yapsın. Şimdi bu Anayasa değişikliği ile beraber 550 milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. Muhalefet bu duruma kafayı takmış, neden 600'e çıkarıyorsunuz diyor. Ya biz Meclis'i asli görevine döndürüyoruz, diyoruz ki milletvekili seçmeni ile daha fazla hemhal olsun. Türkiye büyüyor, nüfus artıyor ama milletvekili aynı sayıda kalıyor. Türkiye'de milletvekili sayısı 450 idi neden 500'e çıkardık. İşte bu nedenlerle çıkardık, şimdide 600'e çıkaracağız. İstanbul gibi büyük illerde 200-250 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Bu milletvekili seçmeniyle nasıl ilgilenecek. Bu milletvekili seçmene nasıl ulaşacak, seçmen vekile nasıl ulaşacak?Diyorlar Cumhurbaşkanı partili olacak, ya zaten cumhurbaşkanını parti aday göstermiyor mu? Her partinin gösterdiği aday da kendine yakın aday, bırakın artık o işleri. Bununla güya milletin kafasını karıştırmanın hesabını yapıyorlar. Biz yargının da güçlü olmasını istiyoruz. Onun için de bağımsızlığın yanına tarafsızlığı da ekledik ve biz istiyoruz ki yargı tarafsız ve adil olsun bağımsızlığı tek başına yetmez aynı zamanda tarafsız olsun. Şimdi HSYK'nın seçimine baktığımız zaman şuanda da Cumhurbaşkanımız 4 üyeyi seçiyor, yeni sisteme geçildiğinde de 4 üyeyi seçecek geri kalan üyeleri ise Meclis seçecek. Meclis kimi temsil ediyor, halkı temsil ediyor, dolayısıyla halk seçmiş oluyor. Dolayısıyla hükumet de Meclis de bütünüyle halka hesap veriyor. Utanmadan diyorlar ki partili hakim olacak ya şimdiye kadar hakimler partili miydi? Gözümüzün içine baka baka bu yalanları maalesef söylüyorlar.”