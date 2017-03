Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Yeşiltepe’de düzenlenen ortak mahalle toplantısına katıldı.16 Nisan’da yapılacak olan tercihin Türkiye’nin geleceğini etkileyeceğini ifade eden Tüfenkci, “Türkiye bir yol ayrımına girecek. Ya eski sistem galip gelecek ya da yeni bir Türkiye kurulacak” diye konuştu.Bakan Tüfenkci, Yeşiltepe’nin kararının net olduğunu belirterek, “Türkiye’nin kaymağını yiyenler, Türkiye’yi manipüle ederek, bu ülkenin hem insan kaynağını hem de sermayesini tüketenler ‘hayır’da birleştiler. Ama bu Türkiye’yi, ülkenin işini, aşını büyütmek isteyenler, Türkiye’nin kalkınması için çalışanlar, daha müreffeh bir Türkiye için laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymak için yola çıkanlar ‘evet’te birleştiler. Tercih ve karar milletimizin. Ama ben görüyorum ki Yeşiltepe’nin duruşu net, kararı evet” ifadelerini kullandı.Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istediklerini kaydeden Tüfenkci, “ Anayasa yla yargı şu anda bağımsız ama biz istiyoruz ki aynı zamanda yargı tarafsız, adil olsun. Yeni anayasa değişikliğiyle bu tarafsızlığı eklediğimizde birileri rahatsız oluyor. Diyor ki ‘hayır olmasın.’ Yargının bağımsız, tarafsız olmasından kim niye endişe duyar? Çünkü bugüne kadar yargı yoluyla iktidar olmadıkları halde yargı yoluyla iktidarmış gibi davrananlar vardı. Yargı bir taraf tutacaksa milletten yana taraf tutması gerekir. Biz, milletin yanında olduk. Hep milletle beraber yol yürüdük. Milletin istikametinin dışında da kurucu liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hiçbir gücü kabul etmedi. Biz iki gücü kabul ediyoruz; biri halk, biri de Hak. Onun dışında ne hiçbir güce hesap veririz ne de onları dikkate alırız” şeklinde konuştu.AK Parti olarak Türkiye’yi her alanda üç kat büyüttüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Türkiye’de 80 milyona hizmet götürdük. Her bir insanın elini sıkabilecek, yüzüne bakabilecek durumdayız. Hastanelere bakarsanız, Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi görürsünüz. Yollara bakarsanız, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görürsünüz. Barajlara bakarsanız, 15 sene önceki Türkiye nerede şimdi nerede bunların tamamını görebilirsiniz. Haram yemeden, tasarruf ederek, bu ülkenin kaynaklarını bu ülkeye aktararak yaptık” dedi.Tüfenkci, yeni sistemin Türkiye’nin istikrarı için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de devalüasyonların, enflasyonların, manipülasyonların olmamasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki bundan sonra Türkiye’de yerli ve milli yöneticiler olsun. Millete rağmen bundan sonra kimse Türkiye’de iş başına gelmesin istiyoruz. Milletin inançları ve değerleriyle alay edenler, milleti ötekileştirenler, milleti birbirine düşürenler asla ve asla şu ya da bu şekilde Türkiye’de işbaşına gelmesin istiyoruz. İşte hayırcıların feveranı ondan, niçin bütün terör örgütleri birleştiler biliyor musunuz? PKK'sı, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, FETÖ'sü niçin birleşti? Onların ağababaları Almanya'sı, Hollanda'sı, İsveç'i, Bulgaristan'ı niçin Türkiye aleyhine çalışmaya başladılar, hayır cephesinde birleştiler? Çünkü onlar da Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Türkiye'nin bu bölgede söz sahibi olmasını istemiyorlar. Çünkü onlar 'one minute' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Muhalefet niye ‘hayır’ diyor? Adam Aydın'a gitti muhtarları gördü diyor ki 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse muhtarım senin muhtarlığın elinden alınacak' diyor. Minibüsçülere gidip 'Senin hattın elinden alınacak' diyor. Şimdi bekliyoruz simitçilere ve fırıncılara ne zaman gidecek. Onlara da gittiğinde diyecek ki bir sözüyle ‘fırınını kapatacaklar.’ Bu kadar da anayasanın ne getirdiğini anlamamış hayırcılar var. İlk zamanlar hayırcılar 'Bu bir rejim meselesi, rejimi değiştiriyor' diyorlardı. Son zamanlarda duyuyor musunuz bunu, hayır. Çünkü rejim değişmiyor, hükumet sistemi değişiyor. Bu model arabayla bu kadar gidiyor. 90 kilometrenin üzerinde gitmiyor. 15 yıldır iktidardayız ve istikrarı yakalayan bir hükümetimiz var. Patinaj yapıyoruz, biz Türkiye depara, atağa kalksın istiyoruz” diye konuştu.Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Şahin, milletin ülke üzerinde oynanmak isteyen bütün oyunları bozduğunu ifade ederek, “Milletimiz 1 Kasım’da gereken cevabı en iyi şekilde verdi. 15 yıldır değil, 200 yıldır haç ile hilalin mücadelesi var. Türkiye’de kesinlikle hilalin bu göndere çekilmemesi için ellerinden gelen bütün melaneti gösteren bir haçlı zihniyeti var. Bugün yine haçlı ruhu tekrar nüksetti. 16 Nisan bizim son virajımız” dedi.AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da Yeşiltepe’nin her seçimde göğüslerini kabarttığını ifade etti. Kahtalı, 16 Nisan’da halkın iradesini sandığa yansıtacağını belirterek, halkın sistem değişikliğine ‘evet’ diyeceğini ve bundan sonra Türkiye’de hükumet krizi ve çift başlı koalisyon devirlerinin olmayacağını söyledi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Türkiye’nin 15 yıldır bir yandan terör ve teröristlerle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik kalkınmayı başardığını ifade etti. Çakır, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınmasını ve büyümesini yaşadığını kaydederek, “Bir referandum sürecine geldik. Milletimizin duruşuyla Malatya’da bir rekor bekliyoruz” diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da 16 Nisan referandumunun önemine değinerek, “Muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçmeyeceğiz, 16 Nisan’da milletimiz geleceğini oylayacak ve geleceğine ‘evet’ diyecek” şeklinde konuştu.