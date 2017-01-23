Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Anayasa değişikliği Türkiye’nin bu güne kadar yaşadığı sistematik sorunların çözümü için çok önemli” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Arapgir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, muhtarların fedakarca çalıştığını ifade ederek, “Muhtarlarımız köylerinin ve mahallelerini sorunlarını iletme noktasında ellerinden gelen gayrete gösteriyorlar. Biz de sorunlarını bire bir dinlemek adına bu gün muhtarlarımızla bir araya geldik” diye konuştu.

Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, anayasa değişikliği ile ilgili olarak, amaçlarının rejimi değil hükümet sistemini değiştirmek olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, “Meclis yoğun bir mesaiden sonra Türkiye’nin istikameti açsından önemli bir değişikliğe imza attı ve anayasa değişiklik teklifini milletin önüne çıkarma aşamasına getirdi. Türkiye bu anayasa değişikliği ile birlikte artık yoluna daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde devam edecek. Anayasa değişikliği Türkiye’nin bu güne kadar yaşadığı sistematik sorunların çözümü için çok önemli. Buna şöyle bir örnek vereyim; çıkarılması gereken bir karara herkes tamam dediğinde o kararın hayata geçirilmesi en erken 3 ayı buluyor, bunun normali ise 6 ay. Onun için bu anayasa çok önemli. Biz rejim değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini değiştiriyoruz. Bizim rejimle, bayrakla, laiklikle bir sorunumuz yok. Biz, Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi tek bayrak, tek devlet, tek millet ve tek vatan düsturu ile hareket eden bir iktidarız” diye konuştu.

Konuşmasında Arapgir’e yapılacak hizmetlerden de bahseden Bakan Tüfenkci, “Arapgir’in en önemli sorunu alt yapı sorunu. Arapgir’de içme suyu ve kanalizasyon anlamında ciddi sorunlar var ama biz en kısa sürede bu sorunları çözmeye çalışacağız. Arapgir’in değişmesi ve gelişmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arapgir’in kenarda kalmışlığını giderecek çözümler üretmemiz lazım. Bu çözümlerden birisi de kuzeyi güneye bağlayan bir aks içinde Arapgir’in kurulması. Bunu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA