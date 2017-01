Gelişmiş demokrasilerde medya kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Tüfenkci, “Gelişmiş demokrasilerde, medya kuruluşlarının varlığı ve gazetecilik mesleği yerine getirdikleri siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle vazgeçilmezdir. Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazeteciler, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahiptir. Gazeteciler bu yönüyle demokrasinin dayandığı temel güçlerden biri olan toplum adına denetleme işlevini de yerine getirirler.

Çetin şartlarda ve mesleğin yıpratıcı koşullarına rağmen savaşta, çatışmada her türlü olağanüstü durumunda haber peşinde koşan, tek bir kare ve açıklama için saatlerce bekleyerek mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde olan gazetecilerimizin gösterdikleri çaba övgüyü hak etmektedir. Gazetecilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hükümetimizin önemsediği konulardandır. Basın-yayın organları ve gazetecilik mesleği toplumun her alanı için gereklidir. Nitekim bunu 15 Temmuz gecesinde de açık bir şekilde gördük. Darbe kalkışmasının yaşandığı saatlerde, hangi ideolojide hangi görüşte olursa olsun Türk basını demokrasisine sahip çıkmak adına her türlü tehdide karşı tek yürek olmuş, darbecilere karşı yayınlarını sürdürmüş, halka demokrasi direnişinde cesaret vermiş ve tüm dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza atmıştır.

Bu vesileyle, tüm basın-yayın organlarımıza ve gazetecilerimize demokrasiye verdikleri destekten, özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

