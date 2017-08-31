Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tatil ve bayram dönemlerinde gümrük idarelerinde yığılmalar yaşanabildiğini, yoğunluğun en fazla hissedildiği 30 Haziran ile 26 Ağustos tarihleri arasında Trakya’da bulunan 5 kara kapısından 379 bin 704 aracın giriş yaptığını, 311 bin 910 aracın ise çıkış yaptığını aktardı.

Buna göre 67 bin 794 aracın daha çıkış yapmasının beklendiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, Kapıkule’den giriş yapan araçların bir kısmının çıkış için Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarını tercih ettiğini dile getirdi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Kapıkule’den Bulgaristan’a saatte ortalama 150-160 araç çıkışı olduğunu günde ise 3 bin 500 aracın çıkışının gerçekleştirildiğini ifade etti. 21-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında 62 bin 670 aracın giriş yaptığını belirten Bakan Tüfenkci, 2017’nin aynı günlerinde ise araç sayısının yüzde 12,7 oranında artarak 70 bin 614’e ulaştığını belirtti.

TIR YOĞUNLUĞU BULGAR TARAFINDAN

Bakan Tüfenkci, bakanlık olarak hedeflerinin ihracatçının işini kolaylaştırmak, ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Bulgaristan’a açılan kapılardaki TIR kuyrukları ve araç yoğunluğu, gurbetçilerin aynı anda dönüşe geçmelerinden ve Bulgar tarafında da işlerin yavaş ilerlemesinden kaynaklanıyor. İhracatımızın etkilenmemesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bulgaristan tarafı ile görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖN BEYANLA İŞLEMLER 30 SANİYEDE TAMAM

Bakan Tüfenkci, kapılarda yoğunluğun önüne geçmek için ise vatandaşların “Taşıt Ön Beyan Uygulaması”nı kullanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Bakan Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz Haziran ayında Taşıt Ön Beyan Uygulamasından 3 bin 89 aracın faydalandığını, yaz sezonunun başladığı ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ağırlıklı olarak ülkemize giriş yaptığı Temmuz ayında ise bu sayının 26 bin 243’e yükseldiğini bildirdi.

Geçen yıl Temmuz ayında ise uygulama ile kapılardan geçen araç sayısının 17 bin 83 olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, taşıt beyan sistemini kullananların sayısının arttığını ancak bu sayıyı yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, uygulama ile vatandaşların kapılara gelmeden, taşıt bilgilerini Bakanlık web sayfasında yer alan uygulama aracılığıyla girilebileceğini hatırlattı.

Uygulama ile gümrük kapılarında işlemlerin daha hızlı tamamlandığına ve bekleme süresinin asgari düzeye indiğine işaret eden Tüfenkci, “Normalde taşıt başına 3-4 dakikayı bulan kayıt işlemi gümrük memurunca veri girişi yapılmayıp sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edileceğinden, ön beyanla 30 saniyeye inmektedir. İşlemlerin daha da hızlandırılması amacıyla ayrıca idarelerimizde ilave personel de görevlendirmekteyiz” diye konuştu.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNDE SONA DOĞRU

Gümrüklerde iş akış süreçlerini hızlandırmak amacıyla, kara sınır kapılarında durak sayılarının azaltılacağını bildiren Bülent Tüfenkci, “Kara sınır kapılarındaki manuel kayıt sistemi yerine son teknoloji kullanarak hazırlanan plaka tanıma sistemi ile çok daha hızlı ve güvenli geçiş sağlayacağız” sözlerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, 20 kara sınır kapısında plaka tanıma sistemi kurulması çalışmalarının hızla devam ettiğini, Ekim ayında sistemin kapılarda faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

Sistemin kurulmasıyla sınır kapılarına gelen tüm araçların duraklama yapmadan geçiş yapacağını aktaran Bakan Tüfenkci, “Sistem gümrüklerde araç kayıtları için harcanan zamanı azaltacak. Araçlara ülke içerisindeki trafik ihlalleri dolayısıyla kesilen trafik cezalarının tahsil ve takibine imkan sağlayacak” diye konuştu.

HABER MERKEZİ