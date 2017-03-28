Dün Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonunda gerçekleşen programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve çok sayıda davetli katıldı.

TEKNOLOJİK ANLAMDA BAĞIMSIZ OLMAMIZ GEREKİYOR

Programda bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “Bugün hem Malatya için hem de Türkiye için önemli bir gün. Savunma sanayisi alanında Malatya’nın neler yapabileceği konusu hususunda konuşacağız. Ülkemiz bulunduğu bölgede önemli bir yer işgal ediyor. Ancak çok büyük risklerle ve tehlikelerle de karşı karşıya. Türkiye çok daha fazla üretip, güçlü olarak ekonomisini takip edip yoluna devam etmek gibi bir yükümlülüğe sahip. Bunu yaparkenki en önemli enstrümanımız savunma sanayidir. Savunma sanayinin parametrelerinden biri kritik teknolojilere sahip olmaktır. Ama aynı zamanda teknolojik anlamda bağımsız olmak gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi için savunma sanayisinin yerli olan kısmının ve teknolojisinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu yetmez, bir de dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Ülke kaynaklarının dışarıya gitmesini azaltmaya yönelik yaklaşımların esas alınmasını ve buna göre üretim yapılmasını arzu ediyoruz. Burada da çok temel başka ölçütlerimiz var. Onun için sadece vakıf şirketlerin değil, özel şirketlerin önünün de açılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasını arzu ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde güçlü ve modern bir savunma sanayisine sahip olmamız gerekiyor. Bu toprakların yetiştirdiği siyaset adamı rahmetli Turgut Özal bu ülkeye inanılmaz katkıları olmuştur. Ardından da çok açık şekilde ifade edebilirim ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin siyasi dehası, güçlü liderliği, milli savunma sanayisi yaklaşımları, sektörün önünü açmıştır. Millet olarak bu iki lider isme şükran borçluyuz” sözlerini kaydetti.

HER ALANDA GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Programda konuşan Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayinin artık Türkiye’nin geleceğe yönelik en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. İsmail Demir, “Savunma sanayi artık Türkiye’nin geleceğe yönelik en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Onun için istiklal ve istikbalimiz için mutlaka yerli savunma sanayi diyoruz. Çünkü bir ülkenin güvenliği konusu çok önemli bir husustur. Her alanda güçlü olmalıyız. O gücü kullanmayacak bile olsanız, hazırda bekletmeniz gerekir. Günümüzde ülkemizin geçtiği şartlar, çevremizde oluşan konjonktür meseleleri Türkiye’nin hiç ihmale gelmeden güçlü olmasını ve bu gücünde kendi kaynaklarından oluşuyor olmasını gerekli kılıyor. Bu anlamda ilk odaklanacağımız alan tabiî ki savunma sanayidir. Kendi gücümüzü sahaya yansıtacak unsurların, kendimizin üretiyor olması ve kimseye muhtaç olmadan bu olanakları sahaya sürmemiz gerekir” ifadelerinde bulundu.

AMBARGO KOKUSU MİLLETİMİZİ ENDİŞELENDİRMESİN

Gündemde olan ambargo konusuna da değinen Demir, “Son zamanlarda gündeme düşen ambargo kokusu haberler bu gerçeği bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bu haberler halkımızı asla endişelendirmesin. Ambargo konulacak hiçbir hususun bize zarar verecek tarafı yoktur. Tıpkı sinek vızıltısı gibi bakıp geçiyoruz ama son derece dikkatli olmalıyız. Savunma sanayisinin KOBİ’lerle buluşması, sadece KOBİ anlamında değil aynı zamanda teknolojiyle, bilgi kaynaklarıyla üniversiteleriyle buluşması anlamına da geliyor. Türkiye’nin dinamik bir ülke olması, Avrupa’da oluşan gerilim kaynaklarından birisidir. Genç bir nüfus kitlesiyle oluşturacağı dinamik kendileri açısında tehlikeli görülmekte ama Türkiye’nin hiçbir seviyede hiçbir ülke için tehlike oluşturmayacağını, güven ve huzur adası olarak güçlü olması gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Dolayısıyla bu tür buluşmalarımızın amacı, ülkesi için bir şeyler yapmak isteyen insanımızın potansiyelini, en çok ihtiyaç duyduğu savunma sanayisi alanına yönlendirmektir” dedi.

ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ

"Savunma sanayi KOBİ'lerle büyüyor” Malatya buluşması programında konuşan Malatya Vali Mustafa Toprak da, “Malatya’ya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin üretim gücü adına tüm kapasitemizin kullanılması özellikle bunun kritik önem taşıyan yerli ve milli üretimin ön plana geçirilmesi hayati öneme sahip bir noktadır. Dolayısıyla Malatya’nın savunma sanayisi anlamında üzerinde barındırdığı değerli nitelikli iş gücünü, bu alanlara nasıl kaydırabilirizin tartışılması çok önemlidir. Burada diyoruz ki, Malatya hakikaten ülkemizin güven taşlarından, üretim taşlarından bir tanesi. Özellikle Hükümetimize ve bakanlıklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Malatya ve bölgede birçok il Cazibe Merkezi Programı içerisine girmiştir. En son Kalkınma Bankasından almış olduğumuz verilerde 334 tane firmanın Malatya’da yatırım yapmak için başvurduğunu görüyoruz. Burada toplam istihdam sayısı hedefi 43 bin olarak ifade ediliyor. Bunlardan ifade ettiğimiz kriterlere göre ne kadarı desteklenebilir, ne kadarına alan açabiliriz hepsinin çalışmaları yapılacak. Amacımız yüksek teknolojiye sahip altyapılı sanayilerin oluşturduğu kümelerin buralara gelmesi. Özellikle bir ülkeyi ileriye taşıyacak en önemli üst teknolojilerin oluşturduğu, hava, uzay ve savunma sanayi yatırımlarının, onun teknolojilerinin tedarikçilerinin Malatya’da üretim yapıp çıkabilmesi önemli. Yerli ve milli sanayinin Malatya’da oluşması adına üzerimize ne düşüyorsa, yerel yönetimlerimizle birlikte bunun taahhütünü burada vermiş oluyoruz” dedi.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZ HERKESİN GURUR KAYNAĞI

Terörle mücadele operasyonlarında kullanılan teçhizatın milli olmasına değinen Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, “Son dönemlerde ülkenin sıkıntılarını yakından takip ediyor, öteki yandan da yapılan operasyonlarla gururlanıyoruz. Fırat Kalkanı Operasyonunda kullanılan silahların yüzde 95’inin yerli olması bu ülkenin vatandaşı olan herkesi gururlandırmıştır. Millet olarak geleceğimizi çok iyi imar edebilmemiz için geçmişimizi de çok iyi irdelememiz lazım. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya ve bunun için savunma sanayisinde güçlü lazım. Son dönemlerde şer odakları, içerde ve dışarıda güçlerini birleştirip birlikte hareket etmeye başladılar. Ekonomik anlamda devletimizin güçlenmesinin yanında savunma sanayisi yönünden de güçlenmesi gerekmektedir. Anadolu iş dünyasında, ‘Savunma Sanayi KOBİ’lerle buluşuyor Projesi’ ciddi bir heyecan yaratmıştır” şeklinde konuştu.















TÜRKAN YILDIZ