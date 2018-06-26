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“Güçlü Türkiye hayırlı olsun”

“Güçlü Türkiye hayırlı olsun”

26 Haziran 2018 Salı 10:34
“Güçlü Türkiye hayırlı olsun”

Asrın İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “İstikrar ve güçlü Türkiye hayırlı olsun” dedi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması dileklerinde bulunan Özel, yaptığı yazılı açıklamada milletim 24 Haziran seçimlerinde kararını güçlü lider ve güçlü Türkiye yolunda kullandığını ifade ederek, “24 Haziran seçimleri güçlü Türkiye yolunda kapıyı açan bir anahtar olmuştur. Ülkenin yapı taşları arasında yer alan Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler de Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz desteğin mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.

‘Güçlü Türkiye’ için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Özeli “ASRİAD Malatya Şubesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve yeni Parlamentoya başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. 

İHA

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