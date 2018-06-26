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“Güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır”

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, seçim sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, “İstikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi.

“Güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır”

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, seçim sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, “İstikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi.

26 Haziran 2018 Salı 10:31
“Güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır”

Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, “Milletine ve devletine sahip çıkan halk, doğru bir kararla tercihini yaptı. Dün milletimiz yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demişti, bugün de kararlılığını gösterdi. Bugün de seçim sonuçlarından oldukça memnunuz, istikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” ifadelerine yer verdi.

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Hükûmetten özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artırılmasını ivedilikle beklediklerini kaydeden Gümüş, “Bu sonuç ile birlikte üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkmış olacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA

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