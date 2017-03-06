AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bingöllüler Kültür ve dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, burada referandum sürecine ilişkin olarak sohbette bulundu. Çalık “Doğan görünümlü Şahindir parlamenter sistem. Maalesef parlamenter sistemin içerisinde çok farklı süreçleri yaşadık, darbeleri yaşadık, 1960 darbesini yaşadık. 1946 ile başlayan demokratikleşme sürecimiz, sağlam temellere oturtturulmuş olsaydı, bu darbelerin hiçbirini yaşamamış olacaktık. 1960 darbesi, 1971 darbesi, 1980 darbesi, 28 Şubat süreci sonrasında yaşamış olduğumuz e-muhtıralar, 17-25 Aralık süreci, gezi olayları ve en sonunda yaşamış olduğumuz 15 Temmuz darbe girişimi dahil olmak üzere parlamenter sistemin tam dört dörtlük oturmamasından kaynaklanıyor” dedi. Çalık, Cumhurbaşkanlığı sistemini de anlatarak, “Millet direk olarak Cumhurbaşkanını seçmiş oluyor ve hükümeti seçmiş oluyor. Bu taraftan da millet direk olarak yine parlamentoyu seçmiş oluyor ve yasamayı şekillendirmiş oluyor. Direk olarak milletimizin oylarıyla hem Cumhurbaşkanı, hem de parlamentoda millet iradesi en üst şekilde tecelli etmiş oluyor” diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN…

Milletvekili Çalık, AK Parti İl Kadınları ile birlikte Battalgazi ve Yeşilyurt Kadın Kolları ile de AK Parti İl Binasında bir araya gelerek, referandum sürecine ilişkin toplantı yaptı. Çalık, buradaki konuşmasında; Almanya’nın bakanlar toplantılarını engellemesine yönelik girişimlerine tepki göstererek, “Oraya gitmesek de, toplantı yapmasak da, oraya gitmemiz engellense de bilsinler ki yurtdışındaki vatandaşlarımız da güçlü bir Türkiye için güçlü bir ‘Evet’ diyeceklerdir. Uluslararası güçler atakta, onun ülke içerisindeki taşeronları ayakta, ama hiç merak etmeyin; ama milletimizde dimdik ayaktadır. Ve uluslar arası güçlere de, onların Türkiye içindeki işbirlikçilerine de 16 Nisan’da milletimiz güçlü bir ‘Evet’ diyerek karşılık verecektir. 16 Nisan’da Malatya’da güçlü bir ‘Evet’ çıkacaktır, Türkiye’den güçlü bir ‘Evet’ çıkacak ve güçlü bir Türkiye için hep birlikte imza atacağız. Türkiye’yi artık hiç kimse ‘hasta adam’ yatağına hiç kimse yatıramayacaktır” şeklinde konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI OLARAK ŞUNU GÖRMEK İSTİYORUM’

Çalık, Malatya Eczacılar Odası’nı da ziyaret ederek, burada hem eczacıların sorunlarını dinledi, hem de Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Çalık buradaki konuşmasında, “Biz diyoruz ki, millet iradesi hem yürütmede olsun, hem yasamada olsun, hem de yargıda olsun. Bunun için aynı gün sandık kurulacak ve kurulan sandık 5 yılda bir kurulacak ve aynı anda milletimiz kendi iradesini her hangi başka bir aracı kurum kullanmadan bir Cumhurbaşkanını seçsin, yürütmenin başını seçsin, iki parlamentoyu seçsin istiyoruz. Milletimiz direk olarak ben kararımda ‘Cumhurbaşkanı olarak şunu görmek istiyorum’ diyecek, sandıktaki oyunu kullanacak. Seçilen Cumhurbaşkanı kendisi seçildiği andan itibaren, hükümet krizlerini ortadan kaldıracak ve direk olarak hükümeti kuracak. Yani direk olarak seçilen cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. Bu taraftan parlamento direk milletin iradesinin yansıtıldığı yer olacak” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ