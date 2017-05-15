AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 14 Mayıs Eczacılık Haftası ve Anneler Günü dolayısı ile iki mesaj yayınladı.

‘ÖNCE İNSAN, HERKES İÇİN SAĞLIK’

Çalık, 14 Mayıs Eczacılık Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Sağlık sistemimizin en önemli halkalarından birini oluşturan eczacılar, insan sağlığını her şeyin üstünde tutma şiarıyla vatandaşlarımızın sıhhati, esenliği ve mutluluğu için gece gündüz mesleklerini icra etmektedirler. Eczacı; sağlıkçı kimliğinin yanı sıra vatandaşlarla gönül bağı da kurar. Onlar kimi zaman bir sırdaş, bir dost, bir arkadaştır. Halka sağlık dağıttığı gibi kalplere de dokunur, derdimize derman olan, sevinçlerimizi paylaşandır. Acıyı dindiren, mutluluğa vesile olandır. İnsana hizmet, insanlığa hizmet düsturuyla eczacılar, aynı zamanda sağlıklı nesillerin oluşmasında müessir ve kutlu mesleğin birer temsilcileridirler. Onlar bu bilinç doğrultusunda kaliteli hizmeti vermenin gayreti içinde olmuşlar, olmaya da devam edeceklerdir. AK Parti olarak bizler; iktidara geldiğimiz 2002’den bu yana ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir’ dedik, ‘Önce insan, herkes için sağlık’ ilkesini benimsedik, eczacıları sıradan bir meslek mensubu olarak görmedik. Eczacıları, en önemli sağlık danışmanı, sağlık politikalarımızın paydaşı, tamamlayıcısı ve vatandaşın bilinçli ilaç kullanımında kritik öneme sahip kilit bir rolde gördük. Vatandaşlarımızın ilaca ve eczacıya erişimini kolaylaştırdık, ilaç kuyruklarını ve zulmünü bitirdik. Sağlıktaki dönüşümün, reformun en önemli ayağını ilaca erişimde sağladık. Bunu da eczacılarımızla birlikte verdiğimiz el ele mücadeleyle gerçekleştirdik. Eczacılığın geleceği de Türkiye’nin geleceği gibi aydınlıktır. Bu ışığı, milletimizin ve devletimizin bekası için istikbalimize tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘CENNET, ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR’

Öznur Çalık, Anneler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda ise, “Annelik, bir kadın için en büyük ve en anlamlı değerdir. Annelik, yaşamak ve yaşatmak adına eşi benzeri bulunmayan gurur ve mutluluktur. Annelik, şefkattir, merhamettir, düşünmektir, korumaktır, kollamaktır. Ailenin ve toplumun mihenk taşı olan annelerimizin, gelecek nesillere gelenek ve göreneklerimizin aktarılması, yaşatılması adına kuşkusuz en büyük görev sahibidir, geleceğin teminatıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV): ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ hadis-i şerifinde telkinde bulunduğu gibi, analar yeryüzünün gülleridir, ırmaklarıdır, güzellikleridir. Evlat, Allah’ın kadına en büyük rahmetidir. Evlat, aynı zamanda Yüce Mevla tarafından annenin kendisine gönderilen bir misafirdir. Bu misafiri bir ömür boyu cefakarca, fedakarca ağırlayan annelerimizden başkası kimler olabilir? Onların bu hassas, kutsal ve meşakkatli vazifeyi yerine getirmesi annelerin ehemmiyetli ve manidar sahibi kişiliğini de ortaya çıkarmaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde aileye yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda bilhassa annelerimize oldukça önem vermekteyiz. Biliyoruz ki anneler; evlatlarını dünyaya getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir toplumu da dünyaya getirirler. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında annelerimizin katkısı hiçbir surette yadsınamaz. Güçlü toplum, güçlü anneler sayesinde inşa edilir” sözlerine yer verdi.

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