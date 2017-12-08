Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Gübre Takip Sistemi” konulu toplantı bir toplantı düzenlendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Gübre Takip Sistemi Sorumlusu Rasim Topçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tuncay Çiftçi, Yüklenici Kuruluş Uzmanı Temsilcisi Sinan Atasagun, firma temsilcileri, dağıtıcılar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra söz alan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tuncay Çiftçi, klasik bir konu olsa da gübrelemeyi yıllarca Tarım İl Müdürlüğü olarak çiftçilere anlattıklarını söyledi.

SORUNLARIMIZ BİTMİŞ DEĞİL

Gıda güvenliğini de anlattıklarını belirten Çiftçi, “Gübrelemenin, gıda güvenliğinin önemini anlatıyoruz. Ancak bu konulardaki sorunlarımız bitmiş değil. Çünkü bayilerimizde dürüst çalışan ile dürüst çalışmayan, kaliteli üretim yapan ile yapmayanın ayrılması için Bakanlığımız yeni sistem geliştirmek için çalışma başlatmıştır” dedi.

BAYİLERDEN DE ÇİFTÇİLERE DAĞITILIYOR

“Biliyorsunuz 6 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de bir tebliği yayımlandı” diyen Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde Konu Sorumlusu Rasim Topçu, “Bu tebliğ; piyasaya arz edilen gübrelerin üretim aşamalarından, torbalama aşamalarından çiftçiye uzanana kadar geçen süreçte her aşamada takip edilmesi ile ilgili 2017/17 sayılı tebliğ. Bu tebliğ ile gübre üretici fabrikalardan veya ithalatçılardan torbalandıktan sonra kamyonlara, araçlara yükleniyor, bayilere gidiyor. Bayilerden de çiftçilere dağıtılıyor. Bu aşamada herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda yolda giden bir gübre kamyonundan durdurup bir tane numune aldığımız zaman, öyle bir sistem geliştirdik ki bu gübrenin hangi fabrikadan üretildiğini, hangi bayiye gitmekte olduğunu veya hangi çiftçiye gitmekte olduğunu biz, şoför konuşmadan anlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Yüklenici firmalarla uzun zamandır çalıştıklarını ifade eden Topçu, “Bundaki amacımız; öncelikle gübrenin kötü amaçlı olarak kullanımını engellemek. İkincisi de çiftçimize sağlıklı güvenli gübre oluşmasını sağlamak. Taklit ve tahriş gübreleri engellemek, merdiven altı gübreleri engellemek. Bunun ile ilgili gübre takip sistemi kurduk. Bu gübre takip sisteminde üreticilerin yapmaları gereken, ithalatçıların yapmaları gereken ve dağıtıcıların yapmaları gereken birtakım işlemler var. Biz uzun zamandır yüklenici kurumun temsilcileri ile çalışmaktayız. Gübre dağıtıcı bayilerimizin bu işte çok zorlanmamaları için çok kolay bir şekilde sisteme entegre olabilmeleri için çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor” diye konuştu.

BAZI UYGULAMALAR YAPMAK GEREKİYOR

Kısa bir konuşma yapan ve ardından konuyla ilgili sunumuna geçen Yükleyici kuruluş uzmanı Sinan Atasagun ise, “Hem üretici hem de ithalatçı olarak dağıtıcı yani bayi olarak bu sistem dahilinde bazı uygulamalar yapmak gerekiyor. Gübre sektörü kolay bir sektör değil, zor bir sektör ve maalesef geri kalmış bir sektör. Biz bunu tespitlerimizde gördük. Bu nedenle bu sektörle yapılacak bir çalışmanın mutlaka her paydaş dediğimiz üreticisi, ithalatçısı, dağıtıcı, çiftçisi ile birebir görüşerek dertlerini dinleyerek nasıl hayata geçirilebilir noktasında birlikte ilerlemeye çok gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.



























MUTLU SARIGÜL