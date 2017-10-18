Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, "Grip aşısı bedeli; sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır" hükmünün yer aldığı belirtildi.

ŞART ARANMAYACAK

Söz konusu açıklamada, "Yılda bir defaya mahsus’ ifadesi, bir sonraki aşılama için önceki yılın aynı günü olarak değerlendirilmeyip, grip aşısı sezonu olan eylül-ekim-kasım-aralık-ocak dönemi içinde olması kaydıyla yılda bir kez yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iki aşılama arasında bir takvim yılı süre geçmiş olması şartı aranmayacaktır. Grip aşısı ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İNŞALLAH HASTA OLMAYIZ

Bu anlamda grip aşısı için vatandaşlar taleplerde bulunmaya da başladı. Bir eczanede grip aşısı olan vatandaşlardan Ahmet Sanat, “Grip aşısı oldum. Bu sonbaharda yağmur çok yağmadı ve havada hastalık kokusu var. İnşallah bu aşı ile hasta olmayız” dedi.

MUTLU SARIGÜL