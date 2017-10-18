18 Ekim 2017 Çarşamba

Grip aşıları başladı

Vatandaşlar hastanelerde ve eczanelerde grip aşısı olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ise grip aşısına ilişkin bir açıklama yaptı.

17 Ekim 2017 Salı 12:22
Grip aşıları başladı

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, "Grip aşısı bedeli; sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır" hükmünün yer aldığı belirtildi. 

ŞART ARANMAYACAK
  Söz konusu açıklamada, "Yılda bir defaya mahsus’ ifadesi, bir sonraki aşılama için önceki yılın aynı günü olarak değerlendirilmeyip, grip aşısı sezonu olan eylül-ekim-kasım-aralık-ocak dönemi içinde olması kaydıyla yılda bir kez yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iki aşılama arasında bir takvim yılı süre geçmiş olması şartı aranmayacaktır. Grip aşısı ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İNŞALLAH HASTA OLMAYIZ
  Bu anlamda grip aşısı için vatandaşlar taleplerde bulunmaya da başladı. Bir eczanede grip aşısı olan vatandaşlardan Ahmet Sanat, “Grip aşısı oldum. Bu sonbaharda yağmur çok yağmadı ve havada hastalık kokusu var. İnşallah bu aşı ile hasta olmayız” dedi. 

MUTLU SARIGÜL
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